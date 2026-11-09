Δολοφονήθηκε δημοσιογράφος έξω από το σπίτι του στον Ισημερινό

Ο δημοσιογράφος Τομάς Μπελτράν δολοφονήθηκε από ενόπλους έξω από το σπίτι του στην επαρχία Μαναβί του Ισημερινού, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Fundamedios, μια μη κυβερνητική οργάνωση για την ελευθερία του Τύπου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της τοπικής εφημερίδας Vistazo, ένοπλοι είχαν στήσει ενέδρα το βράδυ της Κυριακής στον δημοσιογράφο και τον πυροβόλησαν κατ’ επανάληψη μόλις βγήκε από το αυτοκίνητό του.

Ο Μπελτράν, ιδιοκτήτης της ενημερωτικής σελίδας Calcetines, είχε δεχθεί απειλές κατά της ζωής του τον Απρίλιο, αφότου κατήγγειλε τον παράνομο πλουτισμό της δημάρχου της πόλης Μπολίβαρ, Λέδι Μουνιός. Την περίοδο εκείνη είχαν δολοφονηθεί δυο συνεργάτες του δημοσιογράφου.

H Ένωση Τύπου της Αμερικής (Sociedad Interamericana de Prensa) καταδίκασε τη δολοφονία και ζήτησε «άμεση και ενδελεχή έρευνα» για τον εντοπισμό των δραστών, υπενθυμίζοντας το «ιστορικό απειλών και εκφοβισμού» σε βάρος του θύματος.

Από το 2025, ο Τομάς Μπελτράν ήταν ενταγμένος στο Σύστημα Προστασίας Θυμάτων και Μαρτύρων της Γενικής Εισαγγελίας του Ισημερινού. Σύμφωνα με την οργάνωση Periodistas sin Cadenas (Δημοσιογράφοι χωρίς αλυσίδες), έξι δημοσιογράφοι δολοφονήθηκαν στον Ισημερινό το 2025.