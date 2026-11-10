Κινέζος έξαλλος με το δημόσιο: Πήγε με εκσκαφέα και τα γκρέμισε όλα

Snapshot Ένας άνδρας στην επαρχία Shaanxi της Κίνας χρησιμοποίησε εκσκαφέα για να κατεδαφίσει κυβερνητικό κτήριο λόγω διαμαρτυρίας για μη καταβολή αποζημίωσης σε αγρότες.

Η κατεδάφιση προκάλεσε πανικό και αναγκαστική εκκένωση των κυβερνητικών γραφείων Fengdong.

Οι ειδικές αστυνομικές δυνάμεις επενέβησαν και συνέλαβαν τον άνδρα μετά την καταστροφή.

Τα ακριβή κίνητρα παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ η διαμάχη σχετίζεται πιθανόν με οικονομικές αποζημιώσεις προς κατοίκους των γύρω χωριών. Snapshot powered by AI

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στην Κίνα, όταν ένας άνδρας εμφανίστηκε με έναν εκσκαφέα έξω από ένα κυβερνητικό κτήριο, και ξεκίνησε την... κατεδάφιση.

Όλα συνέβησαν στο Κέντρο Κυβερνητικών Γραφείων της Περιφέρειας Fengdong, στην επαρχία Shaanxi, και όπως αναφέρουν τα τοπικά δίκτυα, ο άνδρας ήταν εξοργισμένος για τη μη καταβολή αποζημίωσης σε αγρότες.

Πήρε το βαρύ όχημα και πήγε στο κτήριο όπου θεωρούσε ότι ήταν το κέντρο των αποφάσεων και άρχισε να το διαλύει. Οι κατεδαφίσεις του, διήρκησαν αρκετή ώρα με έντρομους υπαλλήλους και πολίτες να εκκενώνουν άρον άρον το κτήριο.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, ο άνδρας χρησιμοποίησε έναν εκσκαφέα για να σπάσει εισόδους κτιρίων, προσόψεις, γυάλινες πόρτες και άλλα μέρη του συγκροτήματος.

Πλάνα που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το βαρύ όχημα να κινείται μέσα από τις εγκαταστάσεις του ιδρύματος και να καταστρέφει τα πάντα στο πέρασμά του.

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Η κατάσταση προκάλεσε πανικό σε εργαζόμενους και πολίτες στο ίδρυμα. Υπάλληλος του κέντρου είπε στα κινεζικά μέσα ενημέρωσης ότι, μόλις έγινε αντιληπτή η σοβαρότητα της κατάστασης, άρχισε η άμεση εκκένωση των κτιρίων. Αργότερα, στο σημείο επενέβησαν ειδικές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να τον εξουδετερώσουν.

Όσον αφορά το κίνητρο αυτής της ενέργειας, το Al Jazeera αναφέρει ότι μια πιθανή ένδειξη σχετίζεται με μια διαμάχη για οικονομική αποζημίωση που φέρεται να οφείλεται σε κατοίκους των γύρω χωριών. Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από τις κινεζικές αρχές και τα ακριβή κίνητρα του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση. ©LAPSI.al