Τραμπ: Τα έβαλε και πάλι με δημοσιογράφο - «Είσαι χαμένο κορμί» - Βίντεο

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατά την προσφιλή τακτική του ξέσπασε σε δημοσιογράφο που τον πίεζε με ερωτήσεις για το ενδεχόμενο αποπομπής του Χέγκσεθ

Εύη Απολλωνάτου

Τραμπ: Τα έβαλε και πάλι με δημοσιογράφο - «Είσαι χαμένο κορμί» - Βίντεο

Ο  Ντόναλντ Τραμπ μιλά στην Αίθουσα Τύπου «Τζέιμς Μπρέιντι» στο Λευκό Οίκο. 9 Νοεμβρίου 2026

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στη δημοσιογράφο του CNN Κέιτλαν Κόλινς, αποκαλώντας την «χαμένο κορμί» κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
  • Η Κόλινς τον πίεζε με ερωτήσεις για την πιθανή αποπομπή του Πιτ Χέγκσεθ από το Κογκρέσο.
  • Ο Τραμπ χαρακτήρισε επίσης τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή Τόμας Μάσι «χαμένο κορμί» λόγω των κατηγοριών που υπέβαλε εναντίον του υπουργού Πολέμου.
  • Ο πρόεδρος δήλωσε ότι ο Μάσι έχει «πολύ μίσος στην καρδιά» και ότι δεν θέλει να ασχολείται μαζί του.
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Με την δημοσιογράφο του CNN Κέιτλαν Κόλινς τα έβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης Τύπου και την αποκάλεσε «χαμένο κορμί».

Η δημοσιογράφος πίεζε τον Αμερικανό πρόεδρο με ερωτήσεις για το ενδεχόμενο να κινηθεί διαδικασία αποπομπής του Πιτ Χέγκσεθ από το Κογκρέσο. Όταν η Κόλινς ρώτησε αν θα τον κρατήσει στην θέση του και αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ορκισμένου εχθρού του, Ρεπουμπλικάνου βουλευτή Τόμας Μάσι ο Τραμπ εκνευρίστηκε.

«Ο Μάσι είναι χαμένο κορμί όπως είσαι και εσύ χαμένο κορμί στο CNN. Όπως είναι αποτυχημένη και η τηλεθέαση σας. Ο Μάσι είναι χαμένο κορμί. Είναι εντελώς χαμένο κορμί», είπε ο Τραμπ. Ο Τόμας Μάσι υπέβαλε 8 κατηγορίες για την άσκηση δίωξης κατά του υπουργού Πολέμου. Ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε: «Ο Μάσι έχει πολύ μίσος στην καρδιά του. Άκουσα τι έκανε. Δεν το παρακολούθησα. Δεν θέλω να χάνω τον χρόνο μου να τον παρακολουθώ».

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