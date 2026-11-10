Τραμπ: Τα έβαλε και πάλι με δημοσιογράφο - «Είσαι χαμένο κορμί» - Βίντεο

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στη δημοσιογράφο του CNN Κέιτλαν Κόλινς, αποκαλώντας την «χαμένο κορμί» κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η Κόλινς τον πίεζε με ερωτήσεις για την πιθανή αποπομπή του Πιτ Χέγκσεθ από το Κογκρέσο.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε επίσης τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή Τόμας Μάσι «χαμένο κορμί» λόγω των κατηγοριών που υπέβαλε εναντίον του υπουργού Πολέμου.

Ο πρόεδρος δήλωσε ότι ο Μάσι έχει «πολύ μίσος στην καρδιά» και ότι δεν θέλει να ασχολείται μαζί του. Snapshot powered by AI

Με την δημοσιογράφο του CNN Κέιτλαν Κόλινς τα έβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης Τύπου και την αποκάλεσε «χαμένο κορμί».

Η δημοσιογράφος πίεζε τον Αμερικανό πρόεδρο με ερωτήσεις για το ενδεχόμενο να κινηθεί διαδικασία αποπομπής του Πιτ Χέγκσεθ από το Κογκρέσο. Όταν η Κόλινς ρώτησε αν θα τον κρατήσει στην θέση του και αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ορκισμένου εχθρού του, Ρεπουμπλικάνου βουλευτή Τόμας Μάσι ο Τραμπ εκνευρίστηκε.

«Ο Μάσι είναι χαμένο κορμί όπως είσαι και εσύ χαμένο κορμί στο CNN. Όπως είναι αποτυχημένη και η τηλεθέαση σας. Ο Μάσι είναι χαμένο κορμί. Είναι εντελώς χαμένο κορμί», είπε ο Τραμπ. Ο Τόμας Μάσι υπέβαλε 8 κατηγορίες για την άσκηση δίωξης κατά του υπουργού Πολέμου. Ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε: «Ο Μάσι έχει πολύ μίσος στην καρδιά του. Άκουσα τι έκανε. Δεν το παρακολούθησα. Δεν θέλω να χάνω τον χρόνο μου να τον παρακολουθώ».