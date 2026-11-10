Γονείς πηγαίνουν στα δικαστήρια δασκάλους για την κακή βαθμολογία των παιδιών τους

Snapshot Οι δάσκαλοι στις ΗΠΑ δέχονται αυξανόμενες πιέσεις από γονείς που διαφωνούν με τη βαθμολογία και τη διαγωγή των παιδιών τους, συχνά φτάνοντας σε μηνύσεις και δικαστήρια.

Μετά την πανδημία και τη τηλεκπαίδευση, η εμπλοκή των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους έχει αυξηθεί σημαντικά, με τους εύπορους γονείς να είναι πιο πιθανό να διαμαρτύρονται.

Η υπόθεση του Τακάσι Κάτο στο Πάλο Άλτο, όπου μήνυσε τη σχολική περιφέρεια για βαθμολογία που βασίστηκε σε λογισμικό ανίχνευσης τεχνητής νοημοσύνης, αναδεικνύει τις προκλήσεις και τις νομικές διαμάχες γύρω από τη χρήση τεχνολογίας στην αξιολόγηση.

Η πίεση από τους γονείς συχνά προκαλεί αλλαγές στη βαθμολογία ή στη διαγωγή των μαθητών, γεγονός που ανησυχεί τους εκπαιδευτικούς για την ακεραιότητα και τη λογοδοσία στη σχολική διαδικασία.

Η δυσκολία εισαγωγής σε κορυφαία πανεπιστήμια εντείνει την ένταση μεταξύ γονέων και σχολείων σχετικά με τους βαθμούς και την ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών. Snapshot powered by AI

Ολοένα και μεγαλύτερες πιέσεις αντιμετωπίζουν δάσκαλοι στις ΗΠΑ, καθώς γονείς καταφεύγουν σε δικηγόρους, μηνύσεις και δικαστήρια προκειμένου να λύσουν διαφωνίες για τη διαγωγή ή την βαθμολογία των παιδιών τους.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Wall Street Journal, μετά την πανδημία του κορονοϊού και την τηλεκπαίδευση παρατηρείται σε αρκετές έρευνες ότι οι γονείς εμπλέκονται όλο και περισσότερο στα μαθήματα των παιδιών τους και διαφωνούν έντονα με τα σχολεία.

Τέσσερις στους δέκα Αμερικανούς εκπαιδευτικούς αναφέρουν ότι δέχονται πιέσεις από γονείς να αλλάξουν τους βαθμούς των παιδιών τους, σύμφωνα με έρευνα του EdWeek του 2024, η οποία διεξήχθη σε ένα εθνικά αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.500 εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί σημείωσαν ότι οι εύποροι γονείς ήταν πιο πιθανό να διαμαρτύρονται.

Η Έστερ Γουοτζίσκι, συνταξιούχος εκπαιδευτικός από το Πάλο Άλτο και συγγραφέας του βιβλίου «How to Raise Successful People», δήλωσε ότι οι γονείς έχουν αποκτήσει μια νέα αλαζονεία όσον αφορά την προστασία των παιδιών τους. «Ειδικά αν πάρουν κακό βαθμό οι γονείς μπαίνουν στη μάχη για λογαριασμό τους», ανέφερε. Αυτή η αντίδραση οδηγεί ορισμένους εκπαιδευτικούς στα όρια τους.

Στο Νάσβιλ του Τενεσί, η Σαμίρα Χάρντκαστλ, εκπαιδευτικός της χρονιάς, έγινε φαινόμενο στο διαδίκτυο φέτος όταν παραιτήθηκε. Στην επιστολή παραίτησής της κατηγόρησε τους αξιωματούχους της σχολικής περιφέρειας ότι παραποίησαν μία βαθμολογία για να «κατευνάσουν έναν εξοργισμένο γονέα», του οποίου το παιδί είχε επανειλημμένα παραλείψει να παραδώσει μια εργασία τέχνης στο μάθημα της.

«Δεν υπάρχει λογοδοσία, οπότε μαθαίνουν ότι δεν έχει σημασία ποια είναι η εργασιακή τους ηθική», δήλωσε η Χάρντκαστλ στη Wall Street Journal. «Αυτό θα είναι ένα σκληρό μάθημα όταν βγουν στον πραγματικό κόσμο και συνειδητοποιήσουν ότι τα πράγματα δεν λειτουργούν έτσι».Ο εκπρόσωπος των Δημόσιων Σχολείων της Μητροπολιτικής Περιοχής του Νάσβιλ, Σον Μπράιστεντ ανέφερε ότι οι διοικητικοί υπάλληλοι παρενέβησαν για να δώσουν στον μαθητή μια ακόμη ευκαιρία να ολοκληρώσει την εργασία και την βαθμολόγησαν ανεξάρτητα.

Αυτές οι διαμάχες τροφοδοτούνται κυρίως από τη δυσκολία που έχουν οι μαθητές για να γίνουν δεκτοί σε κάποιο από τα κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ. «Το να βάλεις το παιδί σου σε ένα ελίτ πανεπιστήμιο στις μέρες μας φαίνεται πιο αδύνατο από ποτέ. Νομίζω ότι αυτό μεταφράζεται σε νευρικότητα σχετικά με έναν συγκεκριμένο βαθμό» είπε η Ροβένα Τσίου, μέλος του σχολικού συμβουλίου του Πάλο Άλτο.

Μαθητές στις ΗΠΑ AP

Η υπόθεση που έφτασε στα δικαστήρια

Σε μια πρόσφατη υπόθεση, ο Τακάσι Κάτο, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος μιας νεοφυούς επιχείρησης τεχνητής νοημοσύνης στη Σίλικον Βάλεϊ, μήνυσε την Ενιαία Σχολική Περιφέρεια του Πάλο Άλτο σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, αφού ένα λογισμικό ανίχνευσης τεχνητής νοημοσύνης θεώρησε ότι η εργασία του γιου του είχε γραφεί κατά 76% από την ΑΙ.

Η καθηγήτρια Αγγλικών του επέτρεψε να ξαναγράψει την εργασία, με θέμα το έργο του Άρθουρ Μίλερ αλλά τον βαθμολόγησε με Δ στην επανεξέταση, με αποτέλεσμα ο τελικός βαθμός του να πέσει στο Γ.

Ο Κάτο αντέδρασε. Υπέβαλε στη σχολική περιφέρεια ένα φάκελο 1.162 σελίδων που παρουσίαζε τη «διαδικασία σύνταξης και αναθεώρησης» του μαθητή της δέκατης τάξης, ο οποίος, όπως υποστήριξε, αποδείκνυε ότι ο γιος του δεν είχε κάνει τίποτα λάθος, σύμφωνα με την αγωγή. Στην αγωγή του Κάτο αναφέρεται ότι το λογισμικό ανίχνευσης μπορεί να είναι μεροληπτικό έναντι συγγραφέων για τους οποίους η αγγλική γλώσσα δεν είναι η μητρική.

Προσφέρθηκε να δεχτεί βαθμό «Β» για να επιλυθεί η διαφορά.Η σχολική περιφέρεια δεν πείστηκε και, τον Μάρτιο, ο Κάτο προσέλαβε δικηγόρο. Στην αγωγή του, υποστήριξε ότι ένα μητρώο «ακαδημαϊκής ατιμίας» θα μπορούσε να επηρεάσει την εισαγωγή του στο πανεπιστήμιο και άλλα θέματα. Μετά από μήνες δικαστικής διαμάχης, ο Κάτο απέσυρε την αγωγή τον Σεπτέμβριο. «Αν πρόκειται να κατηγορήσεις έναν μαθητή για χρήση τεχνητής νοημοσύνης, πρέπει να κατανοήσεις τις επιπτώσεις που αυτό έχει στον μαθητή και να του εξασφαλίσεις τη δέουσα διαδικασία», δήλωσε ο Έβαν Νέλσον, δικηγόρος του Κάτο.

«Ποτέ δεν ήταν θέμα βαθμολογίας και ποτέ δεν ήταν θέμα χρημάτων, το μόνο που ήθελα ήταν να διορθωθεί αυτή η κατάσταση». Η Λινέτ Γουάιτ, εκπρόσωπος των σχολείων του Πάλο Άλτο, δήλωσε ότι η σχολική περιφέρεια δεν σχολιάζει δικαστικές υποθέσεις, αλλά πρόσθεσε ότι δεν υπήρξε συμβιβασμός.