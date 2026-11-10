Γονείς πηγαίνουν στα δικαστήρια δασκάλους για την κακή βαθμολογία των παιδιών τους

Οι δάσκαλοι πιέζονται από τους γονείς που διαφωνούν με τα σχόλια για τη διαγωγή των παιδιών τους αλλά και τη βαθμολογία τους

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Γονείς πηγαίνουν στα δικαστήρια δασκάλους για την κακή βαθμολογία των παιδιών τους
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι δάσκαλοι στις ΗΠΑ δέχονται αυξανόμενες πιέσεις από γονείς που διαφωνούν με τη βαθμολογία και τη διαγωγή των παιδιών τους, συχνά φτάνοντας σε μηνύσεις και δικαστήρια.
  • Μετά την πανδημία και τη τηλεκπαίδευση, η εμπλοκή των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους έχει αυξηθεί σημαντικά, με τους εύπορους γονείς να είναι πιο πιθανό να διαμαρτύρονται.
  • Η υπόθεση του Τακάσι Κάτο στο Πάλο Άλτο, όπου μήνυσε τη σχολική περιφέρεια για βαθμολογία που βασίστηκε σε λογισμικό ανίχνευσης τεχνητής νοημοσύνης, αναδεικνύει τις προκλήσεις και τις νομικές διαμάχες γύρω από τη χρήση τεχνολογίας στην αξιολόγηση.
  • Η πίεση από τους γονείς συχνά προκαλεί αλλαγές στη βαθμολογία ή στη διαγωγή των μαθητών, γεγονός που ανησυχεί τους εκπαιδευτικούς για την ακεραιότητα και τη λογοδοσία στη σχολική διαδικασία.
  • Η δυσκολία εισαγωγής σε κορυφαία πανεπιστήμια εντείνει την ένταση μεταξύ γονέων και σχολείων σχετικά με τους βαθμούς και την ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών.
Snapshot powered by AI

Ολοένα και μεγαλύτερες πιέσεις αντιμετωπίζουν δάσκαλοι στις ΗΠΑ, καθώς γονείς καταφεύγουν σε δικηγόρους, μηνύσεις και δικαστήρια προκειμένου να λύσουν διαφωνίες για τη διαγωγή ή την βαθμολογία των παιδιών τους.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Wall Street Journal, μετά την πανδημία του κορονοϊού και την τηλεκπαίδευση παρατηρείται σε αρκετές έρευνες ότι οι γονείς εμπλέκονται όλο και περισσότερο στα μαθήματα των παιδιών τους και διαφωνούν έντονα με τα σχολεία.

Τέσσερις στους δέκα Αμερικανούς εκπαιδευτικούς αναφέρουν ότι δέχονται πιέσεις από γονείς να αλλάξουν τους βαθμούς των παιδιών τους, σύμφωνα με έρευνα του EdWeek του 2024, η οποία διεξήχθη σε ένα εθνικά αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.500 εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί σημείωσαν ότι οι εύποροι γονείς ήταν πιο πιθανό να διαμαρτύρονται.

Η Έστερ Γουοτζίσκι, συνταξιούχος εκπαιδευτικός από το Πάλο Άλτο και συγγραφέας του βιβλίου «How to Raise Successful People», δήλωσε ότι οι γονείς έχουν αποκτήσει μια νέα αλαζονεία όσον αφορά την προστασία των παιδιών τους. «Ειδικά αν πάρουν κακό βαθμό οι γονείς μπαίνουν στη μάχη για λογαριασμό τους», ανέφερε. Αυτή η αντίδραση οδηγεί ορισμένους εκπαιδευτικούς στα όρια τους.

Στο Νάσβιλ του Τενεσί, η Σαμίρα Χάρντκαστλ, εκπαιδευτικός της χρονιάς, έγινε φαινόμενο στο διαδίκτυο φέτος όταν παραιτήθηκε. Στην επιστολή παραίτησής της κατηγόρησε τους αξιωματούχους της σχολικής περιφέρειας ότι παραποίησαν μία βαθμολογία για να «κατευνάσουν έναν εξοργισμένο γονέα», του οποίου το παιδί είχε επανειλημμένα παραλείψει να παραδώσει μια εργασία τέχνης στο μάθημα της.

«Δεν υπάρχει λογοδοσία, οπότε μαθαίνουν ότι δεν έχει σημασία ποια είναι η εργασιακή τους ηθική», δήλωσε η Χάρντκαστλ στη Wall Street Journal. «Αυτό θα είναι ένα σκληρό μάθημα όταν βγουν στον πραγματικό κόσμο και συνειδητοποιήσουν ότι τα πράγματα δεν λειτουργούν έτσι».Ο εκπρόσωπος των Δημόσιων Σχολείων της Μητροπολιτικής Περιοχής του Νάσβιλ, Σον Μπράιστεντ ανέφερε ότι οι διοικητικοί υπάλληλοι παρενέβησαν για να δώσουν στον μαθητή μια ακόμη ευκαιρία να ολοκληρώσει την εργασία και την βαθμολόγησαν ανεξάρτητα.

Αυτές οι διαμάχες τροφοδοτούνται κυρίως από τη δυσκολία που έχουν οι μαθητές για να γίνουν δεκτοί σε κάποιο από τα κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ. «Το να βάλεις το παιδί σου σε ένα ελίτ πανεπιστήμιο στις μέρες μας φαίνεται πιο αδύνατο από ποτέ. Νομίζω ότι αυτό μεταφράζεται σε νευρικότητα σχετικά με έναν συγκεκριμένο βαθμό» είπε η Ροβένα Τσίου, μέλος του σχολικού συμβουλίου του Πάλο Άλτο.

σχολείο ΗΠΑ

Μαθητές στις ΗΠΑ

AP

Η υπόθεση που έφτασε στα δικαστήρια

Σε μια πρόσφατη υπόθεση, ο Τακάσι Κάτο, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος μιας νεοφυούς επιχείρησης τεχνητής νοημοσύνης στη Σίλικον Βάλεϊ, μήνυσε την Ενιαία Σχολική Περιφέρεια του Πάλο Άλτο σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, αφού ένα λογισμικό ανίχνευσης τεχνητής νοημοσύνης θεώρησε ότι η εργασία του γιου του είχε γραφεί κατά 76% από την ΑΙ.

Η καθηγήτρια Αγγλικών του επέτρεψε να ξαναγράψει την εργασία, με θέμα το έργο του Άρθουρ Μίλερ αλλά τον βαθμολόγησε με Δ στην επανεξέταση, με αποτέλεσμα ο τελικός βαθμός του να πέσει στο Γ.

Ο Κάτο αντέδρασε. Υπέβαλε στη σχολική περιφέρεια ένα φάκελο 1.162 σελίδων που παρουσίαζε τη «διαδικασία σύνταξης και αναθεώρησης» του μαθητή της δέκατης τάξης, ο οποίος, όπως υποστήριξε, αποδείκνυε ότι ο γιος του δεν είχε κάνει τίποτα λάθος, σύμφωνα με την αγωγή. Στην αγωγή του Κάτο αναφέρεται ότι το λογισμικό ανίχνευσης μπορεί να είναι μεροληπτικό έναντι συγγραφέων για τους οποίους η αγγλική γλώσσα δεν είναι η μητρική.

Προσφέρθηκε να δεχτεί βαθμό «Β» για να επιλυθεί η διαφορά.Η σχολική περιφέρεια δεν πείστηκε και, τον Μάρτιο, ο Κάτο προσέλαβε δικηγόρο. Στην αγωγή του, υποστήριξε ότι ένα μητρώο «ακαδημαϊκής ατιμίας» θα μπορούσε να επηρεάσει την εισαγωγή του στο πανεπιστήμιο και άλλα θέματα. Μετά από μήνες δικαστικής διαμάχης, ο Κάτο απέσυρε την αγωγή τον Σεπτέμβριο. «Αν πρόκειται να κατηγορήσεις έναν μαθητή για χρήση τεχνητής νοημοσύνης, πρέπει να κατανοήσεις τις επιπτώσεις που αυτό έχει στον μαθητή και να του εξασφαλίσεις τη δέουσα διαδικασία», δήλωσε ο Έβαν Νέλσον, δικηγόρος του Κάτο.

«Ποτέ δεν ήταν θέμα βαθμολογίας και ποτέ δεν ήταν θέμα χρημάτων, το μόνο που ήθελα ήταν να διορθωθεί αυτή η κατάσταση». Η Λινέτ Γουάιτ, εκπρόσωπος των σχολείων του Πάλο Άλτο, δήλωσε ότι η σχολική περιφέρεια δεν σχολιάζει δικαστικές υποθέσεις, αλλά πρόσθεσε ότι δεν υπήρξε συμβιβασμός.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:22WHAT THE FACT

«Τα έχω δοκιμάσει όλα, αυτός είναι ο φθηνότερος τρόπος ζωής»: Πούλησε τα πάντα και ζει εδώ και 5 χρόνια σε ένα πλωτό σπίτι που του κόστισε μόλις 2.200 ευρώ

12:21ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αγροτικά μηχανήματα στην Ημαθία - Δύο τραυματίες με εγκαύματα

12:20LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Νικητές και χαμένοι στη μάχη για την κορυφή

12:17ΚΟΣΜΟΣ

Δημοφιλής Πακιστανή παρουσιάστρια ειδήσεων πυροβολήθηκε από τον σύζυγό της - To τελευταίο βίντεό της λίγες ώρες νωρίιτερα

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Δύο ναυτικοί βρέθηκαν νεκροί σε αμπάρι φορτηγού πλοίου

12:13ANNOUNCEMENTS

Η Anda Seat εξοπλίζει το Παγκρήτιο Στάδιο – Νέα συνεργασία της Oktabit με την ΠΑΕ ΟΦΗ 1925

12:12ΚΟΣΜΟΣ

Φονική καραμπόλα τουλάχιστον 70 οχημάτων στη Βουλγαρία: Περισσότεροι από 12 νεκροί

12:09ANNOUNCEMENTS

Η μεγάλη δρομική γιορτή του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου είχε την υπογραφή της Allwyn Hellas

12:05WHAT THE FACT

Αυτή είναι η συσκευή του σπιτιού που καταναλώνει ρεύμα όσο 65 ψυγεία μαζί

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Αληθινή μαρτυρία: «Αυτομόλησα από τη Βόρεια Κορέα – Πώς είναι πραγματικά η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν»

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για Χριστούγεννα

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Γονείς πηγαίνουν στα δικαστήρια δασκάλους για την κακή βαθμολογία των παιδιών τους

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δεύτερη τραγωδία με πτώση ατόμου από ύψος - Νεκρή 66χρονη γυναίκα

11:47ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Έκρηξη σε σακίδιο στο Οβιέδο - Αστυνομικός νεκρός και άλλος ένας τραυματίας - Βίντεο

11:40MEETING POINT

Το καλώδιο, το τουρκολιβυκό, ο Ερντογάν, ο Κυριάκος και η εγχώρια κάλπη

11:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Δώστε τώρα στη δημοσιότητα τη ρηματική διακοίνωση Γαλλίας προς Τουρκία

11:39ΚΟΣΜΟΣ

Η Κινέζα «Μάτα Χάρι» που τύλιξε σε «παγίδα μελιού» τον «ροκ σταρ» της Nvidia: Ένα σκάνδαλο εφιαλτικών διαστάσεων εθνικής ασφάλειας

11:35ANNOUNCEMENTS

Οι εθνικές ομάδες επιστρέφουν με αμέτρητες αγορές από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Interpol: Μεγάλη επιχείρηση κατά της παράνομης μετανάστευσης στη Μεσόγειο οδήγησε σε 262 συλλήψεις - Συμμετοχή Ελλάδας και Κύπρου

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Ράσελ Μπραντ: Σάλος με το βίντεο με τον πατέρα του για τις ιερόδουλες στο Χονγκ Κονγκ όταν ήταν 17 ετών - «Εσύ ερωτευόσουν κάθε φορά...»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:50ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δεύτερη τραγωδία με πτώση ατόμου από ύψος - Νεκρή 66χρονη γυναίκα

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Πακέτο επιβίωσης 72 ωρών: Αυτά πρέπει να περιλαμβάνει - Αποκαλυπτικό έγγραφο της ΕΕ – Πόσα χρήματα χρειάζονται, τι είδους τρόφιμα, φάρμακα και ηλεκτρονικό εξοπλισμό

09:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται... εκτόξευση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

12:12ΚΟΣΜΟΣ

Φονική καραμπόλα τουλάχιστον 70 οχημάτων στη Βουλγαρία: Περισσότεροι από 12 νεκροί

09:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παναγιώτης Λιαδέλης: Από την υπόθεση τοκογλυφίας του 2002 και τους πυροβολισμούς στον Βόλο μέχρι τη δικογραφία των 206 εκατ. ευρώ

11:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το super Ελ Νίνιο βρίσκεται εκτός κάθε ελέγχου - Οι 3 χώρες που θα «χτυπηθούν» περισσότερο

11:47ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Έκρηξη σε σακίδιο στο Οβιέδο - Αστυνομικός νεκρός και άλλος ένας τραυματίας - Βίντεο

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Κινέζος έξαλλος με το δημόσιο: Πήγε με εκσκαφέα και τα γκρέμισε όλα

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά: Τι είναι η μικρή στρογγυλή τρύπα δίπλα στην είσοδο του φορτιστή

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στρατοσφαιρική θέρμανση, πολικός στρόβιλος και χιόνια - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Συγκλονίζει η μαρτυρία 46χρονης για την κλινική υποβοηθούμενης αναπαραγωγής - «Με κοιτούσε στα μάτια και μου έλεγε: από εδώ θα φύγεις με παιδί»

19:39LIFESTYLE

Μια γυναίκα: Αλλαγή στον προγραμματισμό του ALPHA – Πότε θα δούμε το επόμενο επεισόδιο;

12:05WHAT THE FACT

Αυτή είναι η συσκευή του σπιτιού που καταναλώνει ρεύμα όσο 65 ψυγεία μαζί

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Παλέρμο: Μοτοσικλέτες, κόρνες και πυροτεχνήματα - Η κηδεία ενός αρχηγού της μαφίας προκαλεί χάος στην πόλη - Οι τουρίστες φεύγουν και οι έμποροι κλείνουν τα καταστήματά τους

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα φοροδιαφυγής: Οι 1.283 της δικογραφίας, οι παλαίμαχοι αθλητές και ο Πετιλόν – Τα 200 εκατ. ευρώ και οι 80 «αχυράνθρωποι»

07:59ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Δις ισόβια και επιπλέον 32 χρόνια και στο Εφετείο στον γνωστό εργολάβο που βίαζε τις δύο ανήλικες κόρες του

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Αληθινή μαρτυρία: «Αυτομόλησα από τη Βόρεια Κορέα – Πώς είναι πραγματικά η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν»

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για Χριστούγεννα

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Ράσελ Μπραντ: Σάλος με το βίντεο με τον πατέρα του για τις ιερόδουλες στο Χονγκ Κονγκ όταν ήταν 17 ετών - «Εσύ ερωτευόσουν κάθε φορά...»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ