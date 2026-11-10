David Walliams: Αποκαλύφθηκε ο σταρ που κυνηγούσε νεαρές για σεξουαλικούς σκοπούς

David Walliams ποζάρει για τους φωτογράφους κατά την άφιξή της στα «Empire Film Awards» στο Λονδίνο - (2016)

Snapshot Ο David Walliams έχασε ασφαλιστικά μέτρα που ζητούσε να αποτραπεί η δημοσίευση ισχυρισμών σεξουαλικής παρενόχλησης εναντίον του.

Ο δικαστής απέρριψε το αίτημα λόγω σοβαρής παρέμβασης στην ελευθερία έκφρασης και έδωσε προθεσμία για έφεση που δεν αξιοποιήθηκε.

Τα μέσα ενημέρωσης ισχυρίζονται ότι ο Walliams εκμεταλλευόταν τη θέση του για να προσεγγίζει νεαρές γυναίκες και να εμπλέκεται σε ακατάλληλες σεξουαλικές δραστηριότητες.

Ο Walliams αρνείται όλες τις κατηγορίες και είχε επικαλεστεί κίνδυνο αυτοκτονίας για να σταματήσει τη δημοσίευση.

Ο δικαστής τόνισε ότι οι απειλές αυτοκτονίας δεν την καθιστούν αναπόφευκτη και ότι τα ασφαλιστικά μέτρα δεν θα επιλύσουν το πρόβλημα ψυχικής υγείας του. Snapshot powered by AI

Ο David Walliams κατονομάστηκε ως η προσωπικότητα που έχασε τα ασφαλιστικά μέτρα σε μία προσπάθεια να αποτρέψει τη δημοσίευση ισχυρισμών, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης, εναντίον του.

Τη Δευτέρα, ο κωμικός και τηλεστάρ έχασε προθεσμία για να παραπέμψει την υπόθεσή του στο Εφετείο.

Ο σταρ της Μικρής Βρετανίας και πρώην κριτής του Britain's Got Talent είχε ασκήσει νομική αγωγή κατά της Independent Television News (ITN), η οποία παράγει ειδησεογραφικά προγράμματα για το ITV, το Channel 4, το Good Morning Britain και το Channel 5, και τον Guardian News and Media (GNM), εκδότη του The Guardian.

A joint three-year investigation by ITV News and the Guardian reveals allegations David Walliams preyed on teenage girls as young as 15 Walliams denies all allegations including criminal activity Read and watch the full investigation here: https://t.co/Hh4zwec4h9 https://t.co/gbdezDub94 — ITV News (@itvnews) November 10, 2026

Ωστόσο, σε μια απόφαση της 3ης Νοεμβρίου, ο δικαστής απέρριψε το αίτημά του, κρίνοντας ότι θα ήταν μια «εξαιρετικά σοβαρή παρέμβαση» στην ελευθερία της έκφρασης.

Του δόθηκε προθεσμία υποβολής έφεσης ή αιτήματος περαιτέρω χρόνου μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας (2/11/26), ωστόσο δεν κατατέθηκε κανέναν εκ των δύο εγγράφων. Ο Walliams δεν μπορούσε να κατονομαστεί έως ότου το ITN ή το GNM τον κατονομάσουν σε σχέση με τους ισχυρισμούς.

Οι δικηγόροι των μέσων ενημέρωσης είχαν προηγουμένως δηλώσει στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου ότι οι ισχυρισμοί που ήθελαν να δημοσιοποιήσουν αφορούσαν στην υποτιθέμενη «κατάχρηση εξουσίας και θέσης» του εν λόγω άνδρα, προκειμένου να έρχεται σε επαφή με νεαρές γυναίκες και να προσπαθεί να εμπλακεί σε «ακατάλληλες και εκμεταλλευτικές σεξουαλικές δραστηριότητες».

Ο Walliams, ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες, ζήτησε την έκδοση ασφαλιστικών μέτρων για να αποτρέψει τη μετάδοση και τη δημοσίευση αυτών των πληροφοριών, λόγω του κινδύνου να αυτοκτονήσει, μετά από δύο προηγούμενες απόπειρες αυτοκτονίας.

Ο δικαστής δήλωσε ότι ο άνδρας έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι σκοπεύει να αυτοκτονήσει εάν δημοσιευθούν οι κατηγορίες, και ότι αυτό πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι αυτές οι δηλώσεις δεν «αποδεικνύουν ότι η αυτοκτονία είναι αναπόφευκτη», καθώς όπως είπε η έκδοση διαταγής ασφαλιστικών μέτρων δεν θα θεράπευε την ψυχιατρική πάθησή του, ούτε θα εξάλειφε τον αυξημένο κίνδυνο που παρουσιάζει.