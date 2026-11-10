Έργο- μαμούθ στη Χιλή: Ανεβάζουν νερό από τον Ειρηνικό σε υψόμετρο 4.400 μέτρων στις Άνδεις
Ένα από τα μεγαλύτερα ορυχεία χαλκού στον κόσμο χρειάζεται νερό για να συνεχίσει τη λειτουργία του και η λύση βρίσκεται σε ένα γιγαντιαίο έργο μέσα στην έρημο Ατακάμα
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Ένα από τα πιο φιλόδοξα έργα μεταφοράς νερού στη Νότια Αμερική κατασκευάζεται στη Χιλή, με στόχο να εξασφαλίσει τη λειτουργία ενός από τα μεγαλύτερα ορυχεία χαλκού στον κόσμο για ακόμη 20 χρόνια. Το σχέδιο προβλέπει τη μεταφορά νερού από τον Ειρηνικό Ωκεανό μέχρι τις εγκαταστάσεις της μεταλλευτικής εταιρείας Collahuasi, στις Άνδεις, σε υψόμετρο περίπου 4.400 μέτρων, διασχίζοντας μια από τις πιο άνυδρες περιοχές του πλανήτη.
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