Κίνα: Δραματική διάσωση 14 μελών πληρώματος στα ανοικτά των ακτών καθώς φορτηγό πλοίο βυθίζεται

Snapshot Δεκατέσσερα μέλη πληρώματος διασώθηκαν μετά το ναυάγιο φορτηγού πλοίου που μετέφερε χάλυβα στη νότια Κίτρινη Θάλασσα.

Το πλοίο βυθίστηκε το πρωί της Δευτέρας λόγω κύματος ψύχους που έπληξε την περιοχή.

Το πλήρωμα παρέμεινε εγκλωβισμένο στο νερό πριν τη διάσωσή του.

Το Γραφείο Διάσωσης στην Ανατολική Θάλασσα της Κίνας κινητοποίησε σκάφη και δύο ελικόπτερα για την επιχείρηση διάσωσης.

Όλα τα 14 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν με επιτυχία. Snapshot powered by AI

Δεκατέσσερα μέλη του πληρώματος διασώθηκαν σε ασφαλές μέρος μετά το ναυάγιο του φορτηγού πλοίου τους, το οποίο μετέφερε χάλυβα, στη νότια Κίτρινη Θάλασσα στα ανοιχτά της Τζιανγκσού στην Κίνα.

Το πλοίο βυθίστηκε το πρωί της Δευτέρας καθώς ένα κύμα ψύχους έπληξε την περιοχή, αφήνοντας το πλήρωμα εγκλωβισμένο στο νερό.

Το Γραφείο Διάσωσης στην Ανατολική Θάλασσα της Κίνας του Υπουργείου Μεταφορών έστειλε σκάφη και δύο ελικόπτερα στο σημείο για μια συντονισμένη επιχείρηση από θάλασσα και αέρα. Και οι 14 διασώθηκαν με επιτυχία.