Τραγωδία στην Καμπότζη: Σχολικό λεωφορείο έπεσε σε λίμνη - Πέντε μαθήτριες πνίγηκαν

Snapshot Στην Καμπότζη, ένα σχολικό λεωφορείο με 26 μαθητές έπεσε σε λίμνη μετά από απότομο φρενάρισμα για να αποφύγει μοτοσικλετιστή, με αποτέλεσμα τον πνιγμό πέντε μαθητριών.

Τρεις μαθητές βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και 18 τραυματίστηκαν στο περιστατικό.

Το λεωφορείο βυθίστηκε βαθιά, δυσχεραίνοντας τη διαφυγή, παρόλο που βρισκόταν κοντά στην ακτή.

Ο 31χρονος οδηγός του λεωφορείου συνελήφθη μετά το ατύχημα, το οποίο προκλήθηκε από τις ξαφνικές κινήσεις του μοτοσικλετιστή.

Τα τροχαία στην Καμπότζη έχουν προκαλέσει πάνω από 1.300 θανάτους φέτος και αποτελούν την κύρια αιτία θανάτων στη χώρα. Snapshot powered by AI

Τραγωδία σημειώθηκε στην Καμπότζη, όταν ένα σχολικό λεωφορείο με 26 μαθητές σε έναν ελιγμό για να αποφύγει έναν μοτοσικλετιστή, έπεσε σε λίμνη, με πέντε μαθήτριες να χάνουν τη ζωή τους από πνιγμό, τρεις να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, και 18 να τραυματίζονται.

Το λεωφορείο βυθίστηκε βαθιά στη λίμνη, γεγονός που κατέστησε εξαιρετικά δύσκολη τη διαφυγή από το όχημα, παρά το ότι βρισκόταν μόλις λίγα μέτρα από την ακτή.

Οι ντόπιοι προσπάθησαν να βοηθήσουν, κάνοντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση σε μερικά από τα παιδιά που διασώθηκαν από το λεωφορείο που βυθιζόταν.

Three students have reportedly died after a BELTEI school vehicle carrying 20 students plunged into a pond in Khsach Kandal district, Kandal province. Rescue operations are still underway, with several students reportedly being rescued. The driver has been detained, according to preliminary reports. https://t.co/rrjjsfEWpf — Jacob in Cambodia 🇺🇸 🇰🇭 (@jacobincambodia) November 10, 2026

Μάρτυρες ανέφεραν ότι το ατύχημα προκλήθηκε από έναν μοτοσικλετιστή που πέρασε ξαφνικά μπροστά από το λεωφορείο.

Οι απότομες κινήσεις του μοτοσικλετιστή ανάγκασαν τον οδηγό να πατήσει απότομα το φρένο, με αποτέλεσμα το λεωφορείο να βγει από το δρόμο και να πέσει σε βαθιά νερά.

Μετά το ατύχημα, ο 31χρονος οδηγός συνελήγθη.

Ο αρχηγός της Τροχαίας της περιφέρειας Khsach Kandal της Καμπότζης δήλωσε ότι, αν δεν ήταν η παρέμβαση των κατοίκων της περιοχής που έσπευσαν να βοηθήσουν, ο αριθμός των νεκρών θα μπορούσε να ήταν πολύ μεγαλύτερος.

Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Αστυνομίας, τα τροχαία στην Καμπότζη έχουν στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 1.300 άτομα μέχρι στιγμής φέτος και αποτελούν την κύρια αιτία θανάτων στη χώρα.