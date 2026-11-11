Νεπάλ: Η δραματική στιγμή που αερόστατο μένει ακυβέρνητο - Η προσγείωση του χειριστή - Βίντεο

Snapshot Ένα αερόστατο θερμού αέρα στο Νεπάλ βγήκε εκτός ελέγχου, δημιουργώντας επικίνδυνη κατάσταση για τον πιλότο.

Ο πιλότος Μεχμέτ Νουρί Σεν διατήρησε την ψυχραιμία του και κατάφερε να ελέγξει το αερόστατο με επιδέξιους χειρισμούς.

Η προσγείωση έγινε με ασφάλεια, αποτρέποντας πιθανή τραγωδία.

Η δραματική διάσωση καταγράφηκε σε βίντεο που θυμίζει σκηνές από ταινία περιπέτειας. Snapshot powered by AI

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στο Νεπάλ, όταν ένα αερόστατο θερμού αέρα βγήκε εκτός ελέγχου, προκαλώντας μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση για τον πιλότο του.

Ο πιλότος, Μεχμέτ Νουρί Σεν, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια δύσκολη δοκιμασία, καθώς το αερόστατο άρχισε να κινείται ανεξέλεγκτα. Παρά τον κίνδυνο, διατήρησε την ψυχραιμία του και κατάφερε, με επιδέξιους χειρισμούς, να πραγματοποιήσει ασφαλή προσγείωση, αποτρέποντας μια πιθανή τραγωδία.

Το εντυπωσιακό βίντεο καταγράφει τις δραματικές στιγμές και θυμίζει σκηνές από κινηματογραφική ταινία περιπέτειας, με τον πιλότο να καταφέρνει την τελευταία στιγμή να βγάλει εις πέρας την επικίνδυνη αποστολή.