Πατέρας κατηγορείται ότι έκανε τη 10χρονη κόρη του «δεύτερη σύζυγό» του

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο 44χρονος φέρεται να άγγιζε σεξουαλικά την κόρη του και να τραβούσε φωτογραφίες της με κακοποιητικό περιεχόμενο

Δημήτρης Δρίζος

Πατέρας κατηγορείται ότι έκανε τη 10χρονη κόρη του «δεύτερη σύζυγό» του
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένας 44χρονος από την περιοχή Ιγκλ Μάουντεν της Γιούτα κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση της 10χρονης κόρης του, την οποία φέρεται να αντιμετώπιζε ως «δεύτερη σύζυγό» του.
  • Ο άνδρας κατηγορείται για 22 αδικήματα, μεταξύ των οποίων σοδομισμό ανηλίκου, σεξουαλική κακοποίηση, σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκου και βιασμό.
  • Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από ενήλικο μέλος της οικογένειας που εντόπισε φωτογραφίες κακοποίησης σε ηλεκτρονική συσκευή του κατηγορούμενου.
  • Ο 44χρονος παραδέχθηκε την κακοποίηση και την ύπαρξη των φωτογραφιών, τις οποίες στη συνέχεια διέγραψε.
  • Το θύμα παρέμενε σιωπηλό λόγω της οικονομικής εξάρτησης από τον πατέρα και αντιμετώπισε τον πατέρα του σχετικά με την κακοποίηση, ο οποίος του ζήτησε να μην αποκαλύψει τίποτα.
Snapshot powered by AI

Ένας άνδρας κατηγορείται ότι κακοποιούσε σεξουαλικά τη 10χρονη κόρη του, αντιμετωπίζοντάς την ως «δεύτερη σύζυγό» του. Ο 44χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με 22 κατηγορίες για σοβαρά αδικήματα.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο άνδρας, από την περιοχή Ιγκλ Μάουντεν της Γιούτα, «χρησιμοποιούσε την ανήλικη κόρη του ως δεύτερη σύζυγο, επειδή η πρώτη του σύζυγος δεν του παρείχε όσα είχε ανάγκη», όπως μεταδίδει το ABC4 News.

Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί συνολικά 22 κατηγορίες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τέσσερις κατηγορίες για σοδομισμό ανηλίκου, επτά για επιβαρυμένη σεξουαλική κακοποίηση παιδιού, μία για επιβαρυμένη σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκου, εννέα για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκου και μία για βιασμό.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο 44χρονος φέρεται να άγγιζε σεξουαλικά την κόρη του και να τραβούσε φωτογραφίες της με κακοποιητικό περιεχόμενο.

Η αστυνομική έρευνα διεξήχθη παράλληλα με έρευνα των υπηρεσιών προστασίας ανηλίκων. Και οι δύο ξεκίνησαν όταν ένα ενήλικο μέλος της οικογένειας φέρεται να εντόπισε φωτογραφίες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών σε ηλεκτρονική συσκευή που ανήκε στον 44χρονο.

Ο άνδρας φέρεται να παραδέχθηκε ότι άγγιζε σεξουαλικά την κόρη του όταν εκείνη ήταν ακόμη παιδί, καθώς και ότι είχε τραβήξει φωτογραφίες κακοποίησης ανηλίκων, τις οποίες στη συνέχεια διέγραψε.

Το θύμα φέρεται επίσης να ήρθε αντιμέτωπο με τον πατέρα του σχετικά με την κακοποίηση που είχε υποστεί.

Σύμφωνα με το ABC4 News, ο 44χρονος φέρεται να ξέσπασε σε κλάματα και να είπε στην κόρη του ότι δεν έπρεπε να αποκαλύψει σε κανέναν όσα είχαν συμβεί, διαφορετικά εκείνος θα κατέληγε στη φυλακή.

Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, το παιδί παρέμενε μέχρι τότε σιωπηλό για την κακοποίηση, καθώς ο πατέρας του ήταν εκείνος που εξασφάλιζε οικονομικά τη συντήρηση της οικογένειας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Είναι λαμόγια, εκμεταλλεύονται το ότι υποφέρει ο λαός»: Το ξέσπασμα Λοβέρδου για τους εμπλεκόμενους στις υποθέσεις φοροδιαφυγής

12:53ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Έρευνα για δηλητηριάσεις 23 στρατιωτών που «δείχνουν» τη Ρωσία ως εγκέφαλο - Στρατολογούσαν ανήλικα κορίτσια

12:47LIFESTYLE

Κάρεν Μάλντερ: Πώς είναι σήμερα ο πρώτος «άγγελος» της Victoria's Secret

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: ΙΧ τούμπαρε και έπεσε μέσα σε σούδα

12:46WHAT THE FACT

Εφιάλτης για 29χρονη: Ο εγκέφαλός της μετατοπίζεται προς τη σπονδυλική στήλη – Ζητά βοήθεια για σωτήρια θεραπεία

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Στο ΝΑΤΟ υπηρετούσε ο Αμερικανός στρατιωτικός που συνελήφθη για κατασκοπεία στη Βρετανία

12:33ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μάτι: Αναβλήθηκε για τις 10 Φεβρουαρίου η δίκη για την τραγωδία

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Πόνος στα πόδια στο περπάτημα: Το σύμπτωμα που μπορεί να προειδοποιεί για πρόβλημα στις αρτηρίες

12:27ΚΟΣΜΟΣ

«Διπλωματικό unfair» Ερντογάν: Αποχώρησε για να μην υποδεχθεί τον Νίκο Χριστοδουλίδη στην Αττάλεια

12:15ANNOUNCEMENTS

Stoiximan Wheels of Change: Μία ομάδα, ένας κοινός τερματισμός!

12:15LIFESTYLE

Τηλεθέαση - βραδινή ζώνη: Οι επιτυχίες του ALPHA, το GNTM και τα «λαβωμένα» σίριαλ

12:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επεισόδια έξω από το Εφετείο: 10 προσαγωγές οπαδών

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας κατηγορείται ότι έκανε τη 10χρονη κόρη του «δεύτερη σύζυγό» του

12:07LIFESTYLE

Δημήτρης Καλλιβωκάς: Αγωνία για τον αγαπημένο ηθοποιό - Τα τελευταία νέα της υγείας του

12:05ΚΟΣΜΟΣ

«Μην γυρίζεις ποτέ την πλάτη στο παιδί»: Η τρομακτική στιγμή που «ξαφνικό κύμα» παρασύρει κοριτσάκι

12:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Πάνω από 185.000 αιτήσεις την πρώτη ημέρα - Έως 1.560 ευρώ η ενίσχυση

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Τσαβδαρίδης: «Πέρασε στη σχολή με το σπαθί της» - Η απάντησή του στην καταγγελία ότι η κόρη του ήταν «εικονική» αθλήτρια για να πάρει μόρια για τις Πανελλήνιες -«Δεν την είχαμε ξαναδεί ποτέ» λένε γονείς αθλητριών

11:53ΚΟΣΜΟΣ

Αντι-NAVTEX της Κύπρου, απάντηση στην Τουρκία για το Abeille Marego: «Οι έρευνες αδειοδοτήθηκαν από εμάς»

11:51ΦΑΡΜΑΚΟ

Νέα προειδοποίηση προστίθεται στα φάρμακα GLP-1 - Σπάνια παρενέργεια μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια όρασης

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Ριτσώνα: Ζωοκλοπή-μαμούθ - Έκλεψαν 850 αρνιά από κτηνοτροφική μονάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επεισόδια έξω από το Εφετείο: 10 προσαγωγές οπαδών

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Πλιάτσικο στη βίλα του Γιώργου Μαζωνάκη - Η πετσέτα, το βαρύ τασάκι και τα εξαφανισμένα αντικείμενα

08:00Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Φοροδιαφυγή: Μετά την Pizza Fan και το Χωριάτικο, στο στόχαστρο μεγάλη αλυσίδα καφέ

11:38ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στις 25 Νοεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν, πού θα γίνουν συγκεντρώσεις

10:21LIFESTYLE

Μαριάντα Πιερίδη: «Φοβήθηκα για τη ζωή μου - Θα παίρνω φαρμακευτική αγωγή για πάντα» - Τα νέα για την υγεία της

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Τσαβδαρίδης: «Πέρασε στη σχολή με το σπαθί της» - Η απάντησή του στην καταγγελία ότι η κόρη του ήταν «εικονική» αθλήτρια για να πάρει μόρια για τις Πανελλήνιες -«Δεν την είχαμε ξαναδεί ποτέ» λένε γονείς αθλητριών

12:07LIFESTYLE

Δημήτρης Καλλιβωκάς: Αγωνία για τον αγαπημένο ηθοποιό - Τα τελευταία νέα της υγείας του

10:09WHAT THE FACT

Ο «πιο βρώμικος άνθρωπος στον κόσμο»: Δεν πλύθηκε για 60 χρόνια, πέθανε λίγο αφότου τον ανάγκασαν να κάνει μπάνιο

09:47ΚΟΣΜΟΣ

«Ο “Μπιλ Γκέιτς της Σουηδίας” αποκαλύπτει πώς κατέληξε άστεγος να ζει έξω από έπαυλη 281 εκατ. δολαρίων στο Λονδίνο»

08:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων 2026: Πόσα χρήματα θα λάβετε και έως πότε πρέπει να καταβληθεί

10:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νεκρή σε βαλίτσα: Το μυστικό της Φολεγάνδρου και το ραντεβού της Αραμάτα με τον στραγγαλιστή

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας κατηγορείται ότι έκανε τη 10χρονη κόρη του «δεύτερη σύζυγό» του

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Αυτά είναι τα 107 καταστήματα που θα ανοίξουν ξανά μετά το σκάνδαλο φοροδιαφυγής - Από τις 13:00 οι παραγγελίες

06:10ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στην Αλάσκα: UFO με «πλοκάμια» μέδουσας εμφανίστηκε κοντά σε αμερικανική στρατιωτική βάση – Το βίντεο που προκαλεί ερωτήματα

12:27ΚΟΣΜΟΣ

«Διπλωματικό unfair» Ερντογάν: Αποχώρησε για να μην υποδεχθεί τον Νίκο Χριστοδουλίδη στην Αττάλεια

11:53ΚΟΣΜΟΣ

Αντι-NAVTEX της Κύπρου, απάντηση στην Τουρκία για το Abeille Marego: «Οι έρευνες αδειοδοτήθηκαν από εμάς»

11:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Abeille Marengo: Η «μπαμπεσιά» της Άγκυρας με τη NAVTEX – Γιατί δεν δίνει στη δημοσιότητα τη ρηματική διακοίνωση

17:36ΚΟΣΜΟΣ

Η Λιβύη θέλει να μας... τρολάρει: Αφού υπέγραψε μνημόνιο με την Τουρκία, τώρα λέει ότι «κατανοεί τις ανησυχίες» και δηλώνει «είμαστε ανοικτοί σε διάλογο»

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Ριτσώνα: Ζωοκλοπή-μαμούθ - Έκλεψαν 850 αρνιά από κτηνοτροφική μονάδα

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2027: Πλήρης οδηγός για τις προθεσμίες, τις πληρωμές και τις κλιμακωτές προσαυξήσεις από 25% έως 100%

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ