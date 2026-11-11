Πατέρας κατηγορείται ότι έκανε τη 10χρονη κόρη του «δεύτερη σύζυγό» του

Snapshot Ένας 44χρονος από την περιοχή Ιγκλ Μάουντεν της Γιούτα κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση της 10χρονης κόρης του, την οποία φέρεται να αντιμετώπιζε ως «δεύτερη σύζυγό» του.

Ο άνδρας κατηγορείται για 22 αδικήματα, μεταξύ των οποίων σοδομισμό ανηλίκου, σεξουαλική κακοποίηση, σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκου και βιασμό.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από ενήλικο μέλος της οικογένειας που εντόπισε φωτογραφίες κακοποίησης σε ηλεκτρονική συσκευή του κατηγορούμενου.

Ο 44χρονος παραδέχθηκε την κακοποίηση και την ύπαρξη των φωτογραφιών, τις οποίες στη συνέχεια διέγραψε.

Το θύμα παρέμενε σιωπηλό λόγω της οικονομικής εξάρτησης από τον πατέρα και αντιμετώπισε τον πατέρα του σχετικά με την κακοποίηση, ο οποίος του ζήτησε να μην αποκαλύψει τίποτα. Snapshot powered by AI

Ένας άνδρας κατηγορείται ότι κακοποιούσε σεξουαλικά τη 10χρονη κόρη του, αντιμετωπίζοντάς την ως «δεύτερη σύζυγό» του. Ο 44χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με 22 κατηγορίες για σοβαρά αδικήματα.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο άνδρας, από την περιοχή Ιγκλ Μάουντεν της Γιούτα, «χρησιμοποιούσε την ανήλικη κόρη του ως δεύτερη σύζυγο, επειδή η πρώτη του σύζυγος δεν του παρείχε όσα είχε ανάγκη», όπως μεταδίδει το ABC4 News.

Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί συνολικά 22 κατηγορίες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τέσσερις κατηγορίες για σοδομισμό ανηλίκου, επτά για επιβαρυμένη σεξουαλική κακοποίηση παιδιού, μία για επιβαρυμένη σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκου, εννέα για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκου και μία για βιασμό.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο 44χρονος φέρεται να άγγιζε σεξουαλικά την κόρη του και να τραβούσε φωτογραφίες της με κακοποιητικό περιεχόμενο.

Η αστυνομική έρευνα διεξήχθη παράλληλα με έρευνα των υπηρεσιών προστασίας ανηλίκων. Και οι δύο ξεκίνησαν όταν ένα ενήλικο μέλος της οικογένειας φέρεται να εντόπισε φωτογραφίες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών σε ηλεκτρονική συσκευή που ανήκε στον 44χρονο.

Ο άνδρας φέρεται να παραδέχθηκε ότι άγγιζε σεξουαλικά την κόρη του όταν εκείνη ήταν ακόμη παιδί, καθώς και ότι είχε τραβήξει φωτογραφίες κακοποίησης ανηλίκων, τις οποίες στη συνέχεια διέγραψε.

Το θύμα φέρεται επίσης να ήρθε αντιμέτωπο με τον πατέρα του σχετικά με την κακοποίηση που είχε υποστεί.

Σύμφωνα με το ABC4 News, ο 44χρονος φέρεται να ξέσπασε σε κλάματα και να είπε στην κόρη του ότι δεν έπρεπε να αποκαλύψει σε κανέναν όσα είχαν συμβεί, διαφορετικά εκείνος θα κατέληγε στη φυλακή.

Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, το παιδί παρέμενε μέχρι τότε σιωπηλό για την κακοποίηση, καθώς ο πατέρας του ήταν εκείνος που εξασφάλιζε οικονομικά τη συντήρηση της οικογένειας.