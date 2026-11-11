Απίστευτες εικόνες σαν ανέκδοτο: Δύο άλογα μπαίνουν σε ένα λεωφορείο...

Snapshot Δύο άλογα μπήκαν και βγήκαν από δημόσιο λεωφορείο στο Ντιτρόιτ, γεγονός που κατέγραψε βίντεο το περασμένοάββατο.

Οι συγκοινωνιακές αρχές και το Υπουργείο Μεταφορών του Ντιτρόιτ διερευνούν το περιστατικό και λαμβάνουν μέτρα.

Το DDOT τόνισε ότι μόνο ζώα-συνοδοί επιτρέπονται στα λεωφορεία και πρέπει να βρίσκονται υπό τον έλεγχο ατόμου με αναπηρία.

Η παρουσία των αλόγων θεωρείται αντίθετη με την πολιτική του DDOT και ενδέχεται να δημιουργεί κινδύνους για τους επιβάτες.

Δεν είναι γνωστό πόσοι επιβάτες βρίσκονταν μέσα στο λεωφορείο κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Snapshot powered by AI

Άφωνοι έμειναν επιβάτες και περαστικοί με όσα διαδραματίστηκαν μπροστά στα μάτια τους και τώρα οι αρμόδιοι διερευνούν πώς συνέβη.

Σε ένα δημόσιο λεωφορείο του Ντιτρόιτ, το περασμένο Σάββατο, ένα σύντομο βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που δύο άλογα ανεβαίνουν σαν «κύριοι» με τη βοήθεια δύο ατόμων στο όχημα από την μπροστινή πόρτα και βγαίνουν στη συνέχεια από την πίσω πόρτα.

Transit officials in Detroit said they are looking into a recent incident in which two horses were captured on video briefly boarding a public bus. Read more: https://t.co/XTZwbpJw9k https://t.co/hBPZvf4Wyn — ABC News (@ABC) November 10, 2026

Τώρα αξιωματούχοι των συγκοινωνιών διερευνούν το περιστατικό με το Υπουργείο Μεταφορών του Ντιτρόιτ (DDOT) να αναφέρει σε δήλωσή του ότι έχει λάβει γνώση για τη «διέλευση» δύο αλόγων μέσα από ένα λεωφορείο, που είχε κάνει στάση. Είναι άγνωστο πόσοι επιβάτες υπήρχαν μέσα στο λεωφορείο την ώρα της «βόλτας» των αλόγων.

«Λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του περιστατικού, καθώς δεν συνάδει με την πολιτική του DDOT και ενδέχεται να δημιουργεί μια επικίνδυνη και δυσάρεστη διαδρομή για τους επιβάτες μας», ανέφερε το DDOT.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι στα λεωφορεία επιτρέπονται μόνο τα ζώα-συνοδοί και ότι «πρέπει να βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ατόμου με αναπηρία ανά πάσα στιγμή, δεν πρέπει να καταλαμβάνουν θέση και πρέπει είτε να κάθονται στο πάτωμα είτε στην αγκαλιά του ατόμου».