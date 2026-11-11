Απέδρασε ο 74χρονος Μπερτουλάτσι - Το πρώην μέλος των Ερυθρών Ταξιαρχιών θα εκδιδόταν στην Ιταλία

Snapshot Ο 74χρονος Λεονάρντο Μπερτουλάτσι, πρώην μέλος των Ερυθρών Ταξιαρχιών, απέδρασε από κατ' οίκον περιορισμό στο Μπουένος Άιρες πριν από την έκδοσή του στην Ιταλία.

Η κυβέρνηση της Αργεντινής προσφέρει αμοιβή 20 εκατομμυρίων πέσος για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή του.

Ο Μπερτουλάτσι είχε καταδικαστεί το 1987 σε 27 χρόνια κάθειρξη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ένοπλη συμμορία.

Ο Μπερτουλάτσι συνδέεται με την απαγωγή και δολοφονία του Ιταλού πρώην πρωθυπουργού Άλντο Μόρο από τις Ερυθρές Ταξιαρχίες. Snapshot powered by AI

Λίγο πριν από την έκδοσή του στην Ιταλία, απέδρασε την Τρίτη (10/11/2026), ο 74χρονος Ιταλός Λεονάρντο Μπερτουλάτσι, πρώην μέλος των Ερυθρών Ταξιαρχιών. Ο Μπερτουλάτσι βρισκόταν σε κατ' οίκον περιορισμό στο Μπουένος Άιρες.

Η κυβέρνηση της Αργεντινής ανακοίνωσε σήμερα αμοιβή 20 εκατομμυρίων πέσος (περίπου 13.000 δολάρια) για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή του, σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο 74χρονος ανέμενε την έκδοσή του στην Ιταλία, όπου καταδικάστηκε το 1987 σε 27 χρόνια κάθειρξη, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και σε ένοπλη συμμορία. Βρισκόταν σε κατ' οίκον περιορισμό στην πρωτεύουσα της Αργεντινής από τον Αύγουστο του 2024. Συνελήφθη αφού η κυβέρνηση του Χαβιέ Μιλέι ανακάλεσε το καθεστώς πρόσφυγα που του είχε χορηγηθεί. Ο 74χρονος συνελήφθη για πρώτη φορά στην Αργεντινή το 2002 έπειτα από ανθρωποκυνηγητό τεσσάρων και πλέον δεκαετιών. Ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερος ύστερα από λίγους μήνες.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν λεπτομέρειες για την απόδρασή του από ένα σπίτι στη γειτονιά Σαν Τέλμο της πρωτεύουσας της Αργεντινής, αλλά οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει αυτές τις αναφορές. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Λεονάρντο Μπερτουλάτσι, ο οποίος φορούσε ηλεκτρονικό βραχιολάκι, κατάφερε να δραπετεύσει κατεβαίνοντας με μια ζώνη ασφαλείας από το μπαλκόνι του πέμπτου ορόφου της κατοικίας του. Όταν το βραχιολάκι σταμάτησε να καταγράφει κινήσεις, η αστυνομία πήγε σπίτι του, όπου βρήκε τη συσκευή και επιβεβαίωσε τη διαφυγή του, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

Οι Ερυθρές Ταξιαρχίες ιδρύθηκαν το 1973 από τον Ιταλό Ρενάτο Κούρτσιο. Σκότωσαν ή τραυμάτισαν δικαστές, πολιτικούς, δημοσιογράφους και βιομηχάνους κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970. Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Αργεντινής, ο Λεονάρντο Μπερτουλάτσι «συνδέθηκε με την οργάνωση της απαγωγής του Άλντο Μόρο», του Ιταλού πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος απήχθη τον Μάρτιο του 1978 και βρέθηκε νεκρός σχεδόν δύο μήνες αργότερα στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου στην καρδιά της Ρώμης.

Η Αργεντινή είχε δώσει την έγκρισή της για την έκδοσή του στην Ιταλία τον Ιούλιο του 2025, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την τελική έφεση του Μπερτουλάτσι. Η δικαιοσύνη είχε δεχθεί ότι μπορούσε να περιμένει την έκδοσή του υπό κατ' οίκον περιορισμό λόγω της ηλικίας του.