Η καταιγίδα Charles πλήττει την Πορτογαλία: Ακυρώθηκαν 200 πτήσεις, κλειστά εκατοντάδες σχολεία

Αν και η καταιγίδα ήταν λιγότερο σφοδρή από ό,τι αναμενόταν, η κυβέρνηση της Πορτογαλίας έλαβε προληπτικά μέτρα, θέτοντας σε επιφυλακή όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και μονάδες του στρατού

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Η καταιγίδα Charles πλήττει την Πορτογαλία: Ακυρώθηκαν 200 πτήσεις, κλειστά εκατοντάδες σχολεία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η καταιγίδα Charles προκάλεσε ακύρωση πάνω από 200 πτήσεων και το κλείσιμο εκατοντάδων σχολείων, σούπερ μάρκετ και επιχειρήσεων στην Πορτογαλία.
  • Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας έλαβε προληπτικά μέτρα, θέτοντας σε επιφυλακή υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και στρατό, παρά τη μειωμένη ένταση της καταιγίδας.
  • Η πορτογαλική μετεωρολογική υπηρεσία ανέφερε ότι το μάτι της καταιγίδας διασπάστηκε πάνω από τον Ατλαντικό, μειώνοντας την έντασή της κατά την άφιξή της στην περιοχή του Αλγκάρβε.
  • Στην Ισπανία, η καταιγίδα Charles αναμένεται να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις με ισχυρές βροχοπτώσεις, ανέμους και θαλασσοταραχή, επιδεινώνοντας την κατάσταση από την προηγούμενη καταιγίδα Μπρούνα.
  • Οι ισπανικές αρχές εκκένωσαν πάνω από 3.000 κατοίκους στο Πιεδραλάβες λόγω κινδύνου υπερχείλισης φράγματος, ενώ η καταιγίδα Charles αναμένεται να φτάσει στη νοτιοδυτική Ισπανία αργά το απόγευμα.
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Καταρρακτώδεις βροχές και θυελλώδεις άνεμοι έπληξαν σήμερα την Πορτογαλία, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν περισσότερες από 200 πτήσεις, ενώ εκατοντάδες σχολεία, σούπερ μάρκετ και επιχειρήσεις παρέμειναν κλειστά, καθώς η καταιγίδα Charles πλήττει την χώρα.

Αν και η καταιγίδα ήταν λιγότερο σφοδρή από ό,τι αναμενόταν, η κυβέρνηση της Πορτογαλίας, η οποία είχε δεχθεί σφοδρή κριτική για την αργή αντίδρασή της σε καταιγίδες κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου, έλαβε προληπτικά μέτρα, θέτοντας σε επιφυλακή όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και μονάδες του στρατού.

Παράλληλα, ανέστειλε τη λειτουργία σχολείων, έκλεισε τις μη απολύτως απαραίτητες δημόσιες υπηρεσίες και συνέστησε στους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Η πορτογαλική μετεωρολογική υπηρεσία IPMA ανέφερε ότι το μάτι της καταιγίδας διασπάστηκε στα δύο πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό, γεγονός που μείωσε την έντασή της κατά την άφιξή της στην περιοχή του Αλγκάρβε, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Η καταιγίδα αναμενόταν να επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος της νότιας Πορτογαλίας και την περιοχή της Λισαβόνας μέχρι αργά το απόγευμα.

Ο διοικητής της Πολιτικής Προστασίας της Πορτογαλίας, Μάριο Σιλβέστρε, δήλωσε ότι οι αρχές διατηρούν υψηλό επίπεδο ετοιμότητας για αιφνίδιες πλημμύρες, ισχυρούς ανέμους και θαλασσοταραχή, έχοντας καταγράψει 538 περιστατικά από τα μεσάνυχτα της Τρίτης.

Στην Ισπανία θα φτάσει η καταιγίδα Charles

Η καταιγίδα Τσαρλς είχε ήδη περάσει από το αρχιπέλαγος της Μαδέρας, προκαλώντας πλημμύρες. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης διέσωσαν έναν άνδρα που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά, όταν πλημμύρισε το γκαράζ του στο νησί της Μαδέρας.

Από την Κυριακή, η Πορτογαλία και η γειτονική Ισπανία πλήττονται από σφοδρές βροχοπτώσεις που έφερε η καταιγίδα Μπρούνα με πλημμύρες να αναφέρονται σε διάφορες περιοχές, όπως σε οδικές σήραγγες στη Λισαβόνα, οι οποίες παρέμειναν σήμερα ως επί το πλείστον κλειστές.

Η νέα καταιγίδα αναμένεται να φτάσει στη νοτιοδυτική Ισπανία σήμερα το απόγευμα.

Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET προειδοποίησε για «σοβαρές ή πολύ σοβαρές» επιπτώσεις λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων, των θυελλωδών ανέμων και της θαλασσοταραχής, φαινόμενα που ενδέχεται να επιδεινώσουν την κατάσταση που προκλήθηκε από την καταιγίδα Μπρούνα.

Στην κεντρική Ισπανία, οι αρχές εκκένωσαν περιοχές στο Πιεδραλάβες, απομακρύνοντας περισσότερους από 3.000 κατοίκους από τα σπίτια τους την Τρίτη, λόγω του κινδύνου υπερχείλισης ενός τοπικού φράγματος.

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