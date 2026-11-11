Τζο Μπάιντεν: «Εάν ήξερα ότι έχω καρκίνο, δεν θα είχα διεκδικήσει δεύτερη θητεία»

Snapshot Ο Τζο Μπάιντεν αποκάλυψε ότι δεν γνώριζε για τον καρκίνο του προστάτη κατά τη διάρκεια της προεδρίας του και ότι αν το ήξερε, δεν θα διεκδικούσε δεύτερη θητεία.

Ο πρώην πρόεδρος αποσύρθηκε από την προεκλογική εκστρατεία του 2024 μετά από ένα debate με τον Ντόναλντ Τραμπ και ανησυχίες για την υγεία του.

Ο Μπάιντεν υποστηρίζει ότι η ηλικία του δεν εμπόδισε την ικανότητά του να εκτελεί τα προεδρικά καθήκοντα και θεωρεί ότι είχε την κατάλληλη εμπειρία για τη θέση.

Ο γιος του, Χάντερ Μπάιντεν, δήλωσε ότι ο καρκίνος έχει μετασταθεί στα οστά του Τζο Μπάιντεν, προκαλώντας έντονο πόνο και εξάντληση.

Ο Τζο Μπάιντεν υπερασπίστηκε την προεδρική χάρη που χορήγησε στον γιο του, επισημαίνοντας ότι ήταν απαραίτητη για να προστατευθεί από πολιτικές επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Snapshot powered by AI

Σε μια ιδιαίτερα αποκαλυπτική συνέντευξη προχώρησε ο Τζο Μπάιντεν στο περιοδικό People, όπου δήλωσε ότι δεν γνώριζε ότι έπασχε από καρκίνο κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, και ότι αν το γνώριζε «δεν θα είχε διεκδικήσει δεύτερη θητεία».

Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος παραχώρησε την συνέντευξη στο περιοδικό, λίγες ημέρες πριν από την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων του για τη θητεία του στον Λευκό Οίκο με τίτλο «Promise Me, America».

«Αν ήξερα ότι ένιωθα χάλια επειδή είχα καρκίνο», είπε ο 83χρονος Μπάιντεν, «δεν θα είχα θέσει υποψηφιότητα για επανεκλογή το 2024», η οποία έληξε όταν αποσύρθηκε ξαφνικά από την προεδρική κούρσα, έπειτα από ένα debate με τον Ντόναλντ Τραμπ και εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την υγεία του.

Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη, λίγους μήνες αφού αποχώρησε από το αξίωμά του το 2025.

«Δεν νομίζω ότι ένας 80χρονος άνδρας με καρκίνο θα έπρεπε να είναι υποψήφιος για την προεδρία», είπε ο Μπάιντεν στο περιοδικό.

Δείτε την συνέντευξη του Τζο Μπάιντεν στο People:

«Αντικειμενικά, πιστεύω ότι ήμουν το καταλληλότερο πρόσωπο για τη θέση»

Ωστόσο, υποστήριξε ότι το τηλεοπτικό debate του με τον Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο σημειώθηκε πέντε μήνες πριν από τις εκλογές του 2024, δεν ήταν τόσο καταστροφικό όσο το χαρακτήρισαν κάποιοι, ακόμη και αν επιτάχυνε τις ανησυχίες των Δημοκρατικών σχετικά με την ηλικία του και την ικανότητά του να νικήσει τον Τραμπ.

«Δεν γνωρίζω κάποιον που να μην έχει κάνει λάθος σε debate. Για μένα, δεν είχε μεγάλη σημασία. Αρχικά, νόμιζα ότι θα κάναμε και άλλο debate, πράγμα που δεν συνέβη. Όμως, παρά το γεγονός ότι δεν έγινε άλλο debate, αυτό δεν με ενόχλησε, διότι δεν είχε σημαντικές συνέπειες», είπε.

Λίγες εβδομάδες μετά το εν λόγω debate, ο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την προεκλογική του εκστρατεία και αντ' αυτού υποστηρίζει την Κάμαλα Χάρις, η οποία υπήρξε αντιπρόεδρος του.

Παρόλα αυτά, ο Μπάιντεν επιμένει μέχρι και σήμερα ότι ήταν σε θέση να εκτελεί τα καθήκοντά του όσο βρισκόταν στο αξίωμα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ηλικία από μόνη της δεν αποτέλεσε λόγο αποκλεισμού, αντ' αυτού σήμαινε ότι διέθετε εμπειρία και στενές προσωπικές σχέσεις με ηγέτες σε όλο τον κόσμο.

«Αντικειμενικά, πιστεύω ότι ήμουν το καταλληλότερο πρόσωπο για τη θέση», είπε.

Χάντερ Μπάιντεν: «Ο καρκίνος του πατέρα έχει εξαπλωθεί στα οστά»

Μιλώντας στο BBC το καλοκαίρι, ο γιος του Τζο Μπάιντεν, Χάντερ, είχε δηλώσει ότι ο καρκίνος του πατέρα του έχει εξαπλωθεί. Όπως ανέφερε στη συνέντευξή του, η ασθένεια έχει κάνει μετάσταση στα οστά και «αλλού», προκαλώντας στον πρώην πρόεδρο έντονο πόνο και μεγάλη εξάντληση. «Ο καρκίνος είναι πραγματικά δύσκολος. Είναι πραγματικά θλιβερό να το βλέπεις», είχε πει.

Από τότε που ο πατέρας του αποχώρησε από το αξίωμα, ο Χάντερ έχει αποκτήσει μεγάλο κοινό στις ΗΠΑ, ανταλλάσσοντας πυρά με Ρεπουμπλικάνους στα social media, δημοσιεύοντας εκτενείς σκέψεις του για την πορεία της χώρας και λανσάροντας το δικό του κρυπτονόμισμα.

Το 2024, ο Τζο Μπάιντεν είχε υπερασπιστεί δημόσια την εικόνα του γιου του και την απόφασή του να του χορηγήσει προεδρική χάρη, παρά τις προηγούμενες δεσμεύσεις του ότι δεν θα χρησιμοποιούσε την προεδρική εξουσία για να παρέμβει στις δικαστικές του υποθέσεις.

Η χάρη, η οποία εκδόθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2024, ήταν πλήρης και άνευ όρων και κάλυπτε ομοσπονδιακά αδικήματα που είχαν διαπραχθεί από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 1η Δεκεμβρίου 2024.

Ο Χάντερ έχει τότε δηλώσει ότι η προεδρική χάρη έβλαψε την κληρονομιά του πατέρα του, αλλά «η δίψα του Τραμπ για εκδίκηση την κατέστησε απαραίτητη».

«Επιτίθεται σε ανθρώπους χωρίς καμία βάση, ανεξάρτητα από το αν θεωρούνται εχθροί. Ήξερα τι θα έκανε», είχε υποστηρίξει ο Τζο Μπάιντεν. «Αν δεν είχα χορηγήσει προεδρική χάρη — όχι μόνο σε ορισμένα μέλη της οικογένειάς μου, αλλά σε οποιονδήποτε είχε σχέσεις μαζί μου — θα επέστρεφε στην εξουσία και θα προσπαθούσε να τους βλάψει».