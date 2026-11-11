Δείτε live: Το κάποτε ταχύτερο υπερωκεάνιο του κόσμου θα βυθιστεί στον Κόλπο του Μεξικού

Ένα πλοίο, το οποίο είναι μεγαλύτερο σε μήκος ακόμη και από τον «Τιτανικό» και έγραψε ιστορία ως το ταχύτερο υπερωκεάνιο, ετοιμάζεται για το τελευταίο του ταξίδι: Τη βύθισή του στον Κόλπο του Μεξικού, όπου θα μετατραπεί στον μεγαλύτερο τεχνητό ύφαλο στον κόσμο.

Ο λόγος για το «SS United States», το οποίο πρόκειται να βυθιστεί σήμερα Τετάρτη στα ανοικτά της Φλόριντα, στο πλαίσιο ενός φιλόδοξου έργου ύψους 13,5 εκατομμυρίων δολαρίων, που σχεδιάζεται εδώ και χρόνια.

Στόχος του έργου είναι να δημιουργηθεί ένας νέος υποθαλάσσιος προορισμός για δύτες και λάτρεις της αλιείας, αλλά και ένα καταφύγιο για θαλάσσια είδη, όπως τόνοι και ξιφίες.

Παράλληλα, το εγχείρημα θα διασώσει ένα πλοίο, που θεωρήθηκε τεχνολογικό θαύμα όταν πραγματοποίησε το παρθενικό του ταξίδι το 1952, από την διάλυση.

Παρακολουθήστε live την βύθιση του:

Μετέφερε διακεκριμένες προσωπικότητες του 20ού αιώνα

Το «SS United States» διέσχισε τον Ατλαντικό περισσότερες από 800 φορές, μεταφέροντας ορισμένες από τις πιο διακεκριμένες προσωπικότητες του 20ού αιώνα.

Ανάμεσα στους επιβάτες του συγκαταλέγονται οι σταρ του Χόλιγουντ Γκρέις Κέλι και η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Φ. Κένεντι και ο πρώην βασιλιάς της Βρετανίας Εδουάρδος VIII. Το 1968, ένας νεαρός Μπιλ Κλίντον ταξίδεψε με το υπερωκεάνιο προς τη Βρετανία, προκειμένου να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, δεκαετίες πριν εκλεγεί πρόεδρος.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη βύθιση του πλοίου, αφαιρέθηκαν οι καμινάδες του, οι οποίες θα εκτεθούν σε ένα νέο μουσείο αφιερωμένο στο υπερωκεάνιο.

«Στόχος μας ήταν να διασφαλίσουμε ότι δεν θα χαθεί για πάντα», δήλωσε ο Ντέιβιντ Λόρενς, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού SS United States Conservancy, το οποίο έχει αναλάβει τη διατήρηση της ιστορικής κληρονομιάς του πλοίου.

Το «USS United States» το 1953 AP

Το πλοίο θα βυθιστεί χωρίς τη χρήση εκρηκτικών

Η βύθιση του υπερωκεάνιου θα πραγματοποιηθεί χωρίς τη χρήση εκρηκτικών, καθώς οι ομοσπονδιακοί κανονισμοί για το περιβάλλον και οι κανόνες για τα εκρηκτικά εμποδίζουν την κομητεία Οκαλούσα της Φλόριντα από το να πραγματοποιήσει μια τέτοια διαδικασία.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της κομητείας Οκαλούσα, Νικ Τομέτσεκ, οι προετοιμασίες περιλαμβάνουν την αξιοποίηση των σωληνώσεων που χρησιμοποιούνταν για την εισαγωγή θαλασσινού νερού στο σύστημα ψύξης των λεβήτων.

«Οι δεξαμενές του συστήματος έχουν αφαιρεθεί, ώστε μόλις ανοίξουν οι βαλβίδες, το νερό να εισρεύσει στο κύτος και να προκαλέσει την ελεγχόμενη βύθιση», εξήγησε ο ίδιος.

Επιπλέον, τα συνεργεία έχουν ανοίξει τρύπες διαστάσεων περίπου 3 επί 3 μέτρων στα καταστρώματα, ενώ έχουν αφαιρεθεί περισσότερα από 400 φινιστρίνια.

Να σημειωθεί ότι η ημερομηνία της βύθισης επισπεύστηκε κατά μία ημέρα εξαιτίας ανησυχιών για επιδείνωση των καιρικών συνθηκών.

Το πλοίο θα καταλήξει στον βυθό σε βάθος περίπου 55 μέτρων, ενώ το ανώτερο κατάστρωμα του να βρίσκεται μόλις 18 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Το βάθος αυτό θα επιτρέπει σε δεκάδες δύτες, ακόμη και σε εκείνους που έχουν περιορισμένη εμπερία, να το επισκεφτούν.

Το σημείο της βύθισης βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ντέστιν, μεταξύ της Πόλης του Παναμά και της Πενσακόλα, στις ακτές της Φλόριντα.

Το «SS United States» το 2025 AP

Μεγαλύτερο από τον Τιτανικό, το πλοίο κατέγραψε ρεκόρ ταχύτητας κατά το πρώτο του ταξίδι

Περισσότεροι από 3.000 εργαζόμενοι συνέβαλαν στην κατασκευή του «SS United States» το 1950 και το 1951 στη Βιρτζίνια. Στο παρθενικό του ταξίδι, επέβαιναν περίπου 1.700 επιβάτες, μεταξύ των οποίων ένα δημοσιογράφος του Associated Press και η κόρη του τότε Αμερικανού προέδρου Χάρι Τρούμαν, Μάργκαρετ.

Το πλοίο κατέγραψε μέση ταχύτητα σχεδόν 66 χιλιομέτρων την ώρα, ξεπερνώντας το ρεκόρ που είχε καταρρίψει το βρετανικό «RMS Queen Mary» το 1938 κατά 7,2 χιλιόμετρα την ώρα.

Το SS United States κατέκτησε το ρεκόρ παρόλο που το ταξίδι του ολοκληρώθηκε εν μέσω σφοδρής καταιγίδας, με ανέμους που έφταναν τα 111 χιλιόμετρα την ώρα.

Σύμφωνα με ανταπόκριση του Associated Press εκείνης της εποχής, οι άνεμοι ήταν τόσο ισχυροί που παρέσυραν ένα τραπέζι πινγκ-πονγκ από το κατάστρωμα.

Με μήκος 302 μέτρα, το υπερωκεάνιο είναι κατά 33 μέτρα μεγαλύτερο σε μήκος από τον «Τιτανικό», ο οποίος προσέκρουσε σε παγόβουνο και βυθίστηκε κατά το πρώτο του ταξίδι στον Ατλαντικό.

«Ενσαρκώνει και εκφράζει ό,τι καλύτερο έχει αυτή η χώρα», δήλωσε η Σούζαν Γκιμπς, εγγονή του σχεδιαστή του πλοίου. «Αντιπροσωπεύει την υπερηφάνεια, την ανθεκτικότητα, τη δύναμη και την ομορφιά».

Περίπου 500 τεχνητοί ύφαλοι υπάρχουν ήδη στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή

Περίπου 500 τεχνητοί ύφαλοι υπάρχουν ήδη στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή όπου θα βυθιστεί το «SS United States».

Μέχρι σήμερα, τον τίτλο του μεγαλύτερου τεχνητού υφάλου από βυθισμένο πλοίο κατείχε το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «USS Oriskany», μήκους 278 μέτρων, το οποίο βυθίστηκε το 2006 στον Κόλπο του Μεξικού, ανοιχτά της Πενσακόλα.

Οι δύο τοποθεσίες βρίσκονται αρκετά κοντά ώστε ένας έμπειρος δύτης να μπορεί να επισκεφθεί και τα δύο ναυάγια την ίδια ημέρα

«Προσπαθούμε να γίνουμε ο καλύτερος προορισμός καταδύσεων στον κόσμο», δήλωσε ο Νικ Τομέτσεκ.

Το υπερωκεάνιο αποσύρθηκε από την ενεργό υπηρεσία το 1969. Στα χρόνια που ακολούθησαν, έγιναν προσπάθειες αξιοποίησης του από έναν επιχειρηματία του ξενοδοχειακού κλάδου και τη Norwegian Cruise Lines, χωρίς όμως να ευοδωθούν.

Από το 1996 μέχρι πρόσφατα παρέμενε αγκυροβολημένο σε μια προβλήτα της Φιλαδέλφειας.

«Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενη που καταφέραμε να διασώσουμε τμήματά του», είπε η Σούζαν Γκιμπς.