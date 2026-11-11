Ο Χέγκσεθ δέχτηκε επίπληξη από φρουρό του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη - Δείτε βίντεο

Snapshot Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και η συνοδεία του δέχτηκε επίπληξη από στρατιώτη της τιμητικής φρουράς του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη επειδή άρχισαν να γελούν και να συνομιλούν όσο βρίσκονταν στον χώρο.

Ο στρατιώτης υπενθύμισε αυστηρά ότι όλοι οι επισκέπτες πρέπει να διατηρούν ατμόσφαιρα σιωπής και σεβασμού στο μνημείο.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου τόνισε ότι ο στρατιώτης έκανε σωστά τη δουλειά του και ότι το υπουργείο τιμά πάντα τις θυσίες των ενόπλων δυνάμεων.

Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι ένας ιερός χώρος που φυλάσσεται 24 ώρες το 24ωρο από την τιμητική φρουρά και απαιτεί αυστηρή τήρηση πρωτοκόλλου από τους επισκέπτες.

Ξένοι αξιωματούχοι και δημόσια πρόσωπα επισκέπτονται συχνά το μνημείο για να αποτίσουν φόρο τιμής στους Αμερικανούς στρατιωτικούς. Snapshot powered by AI

Ένας στρατιώτης της τιμητικής φρουράς του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον επέπληξε την Τετάρτη τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, όταν εκείνος και μέλη της συνοδείας του άρχισαν να γελούν και να συνομιλούν όσο βρίσκονταν στον χώρο.

Ο στρατιώτης, ο οποίος εκτελούσε υπηρεσία στο μνημείο κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων για την Ημέρα των Βετεράνων στις ΗΠΑ, απευθύνθηκε με αυστηρό τόνο στους παρευρισκομένους, λέγοντας ότι «όλοι οι επισκέπτες οφείλουν να διατηρούν ατμόσφαιρα σιωπής και σεβασμού ανά πάσα στιγμή».

Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει τον Χέγκσεθ να τραβάει φωτογραφίες μαζί με την σύζυγό του, Τζένιφερ, μπροστά στο μνημείο. Μαζί του ήταν ο επιτελάρχης του υπουργού Άμυνας, Ρίκι Μπούρια, ο αναπληρωτής επιτελάρχης του υπουργού Άμυνας, Πάτρικ Γουίβερ, και η ανώτερη σύμβουλος του υπουργού Άμυνας, Τάμι Ρανταμπάου.

Αφού έβγαλαν φωτογραφίες, μερικά μέλη της συνοδείας άρχισαν να γελούν και να συνομιλούν, προκαλώντας την αντίδραση του στρατιώτη.

Δεν έχει γίνει σαφές ποια πρόσωπα γελούσαν ή συνομιλούσαν.

Δείτε το βίντεο:

Όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει το περιστατικό, ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, δήλωσε ότι «ο στρατιώτης έκανε σωστά την δουλειά του και με σεβασμό υπενθύμισε σε όλους να διατηρούν ατμόσφαιρα σιωπής και σεβασμού».

«Ο υπουργός και ολόκληρο το υπουργείο Άμυνας τίμησαν —και θα τιμούν πάντα— τις θυσίες που έχουν κάνει οι άνδρες και οι γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ για να διατηρήσουν την Αμερική ασφαλή», κατέληξε ο Πάρνελ.

Σύμφωνα με το CNN, το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι ένα από τα πιο ιερά πολεμικά μνημεία στις ΗΠΑ, που σηματοδοτεί τον τελικό τόπο ανάπαυσης ενός άγνωστου στρατιώτη που σκοτώθηκε στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Η τιμητική φρουρά, η οποία φυλάει το Μνημείο 24 ώρες το 24ωρο από το 1948, τηρεί αυστηρό πρωτόκολλο, ενώ οι επισκέπτες καλούνται να μιλούν χαμηλόφωνα και να φέρονται με σεβασμό στον χώρο.

Ξένοι αξιωματούχοι, πρόεδροι, δημόσια πρόσωπα και πολιτικοί επισκέπτονται συχνά το Μνημείο για να αποτίσουν φόρο τιμής στους Αμερικανούς στρατιωτικούς.