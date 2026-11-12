Ρωσία: Στρατιωτικός σκοτώθηκε σε έκρηξη αυτοκινήτου στην Αγία Πετρούπολη

Ένας αστυνομικός περπατά σε έναν αυτοκινητόδρομο μετά από ρωσική επίθεση στο Τσαμπάνι, κοντά στο Κίεβο της Ουκρανίας, την Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2026.

Snapshot Ένας Ρώσος στρατιωτικός σκοτώθηκε από έκρηξη αυτοκινήτου στην περιοχή Πουσκίνσκι της Αγίας Πετρούπολης.

Οι ρωσικές αρχές διερευνούν την υπόθεση ως δολοφονία.

Η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας έχει ξεκινήσει ποινική έρευνα για το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Ένας Ρώσος στρατιωτικός σκοτώθηκε σε έκρηξη που σημειώθηκε σε αυτοκίνητο στην περιοχή Πουσκίνσκι της Αγίας Πετρούπολη.

«Οι ερευνητικές αρχές έχουν ξεκινήσει ποινική έρευνα για τον φόνο ενός μέλους των ενόπλων δυνάμεων», σημείωσε σε ανακοίνωσή της η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας.