Ρωσία: Στρατιωτικός σκοτώθηκε σε έκρηξη αυτοκινήτου στην Αγία Πετρούπολη
Οι ρωσικές αρχές ερευνούν τη δολοφονία του μέλους των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσίας
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- Ένας Ρώσος στρατιωτικός σκοτώθηκε από έκρηξη αυτοκινήτου στην περιοχή Πουσκίνσκι της Αγίας Πετρούπολης.
- Οι ρωσικές αρχές διερευνούν την υπόθεση ως δολοφονία.
- Η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας έχει ξεκινήσει ποινική έρευνα για το περιστατικό.
Ένας Ρώσος στρατιωτικός σκοτώθηκε σε έκρηξη που σημειώθηκε σε αυτοκίνητο στην περιοχή Πουσκίνσκι της Αγίας Πετρούπολη.
«Οι ερευνητικές αρχές έχουν ξεκινήσει ποινική έρευνα για τον φόνο ενός μέλους των ενόπλων δυνάμεων», σημείωσε σε ανακοίνωσή της η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας.
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