Έχασε τρία άκρα στο Αφγανιστάν - Διέσχισε μόνος τον Ειρηνικό Ωκεανό σε 90 ημέρες

Snapshot Ο Κρεγκ Γουντ έγινε ο πρώτος άνθρωπος με τριπλό ακρωτηριασμό που διέσχισε μόνος του τον Ειρηνικό Ωκεανό, κατακτώντας δύο παγκόσμια ρεκόρ Γκίνες.

Το ταξίδι διάρκειας 90 ημερών ξεκίνησε από το Μεξικό και τερμάτισε στη Χιροσίμα της Ιαπωνίας, με στόχο την υποστήριξη φιλανθρωπικών οργανώσεων και την αλλαγή της κοινωνικής αντίληψης για την αναπηρία.

Ο Κρεγκ έχασε και τα δύο πόδια πάνω από το γόνατο και το αριστερό του χέρι το 2009 σε έκρηξη στο Αφγανιστάν και υπέστη πολλές χειρουργικές επεμβάσεις και δύσκολη αποκατάσταση.

Παρά τις σωματικές και ψυχολογικές δυσκολίες, ο Κρεγκ προσαρμόστηκε στην ιστιοπλοΐα με δική του μέθοδο και αντιμετώπισε μόνος του προκλήσεις όπως τη βλάβη του προσθετικού χεριού στη μέση του ωκεανού.

Κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από 65.000 λίρες για φιλανθρωπικούς σκοπούς, στέλνοντας μήνυμα ότι η αναπηρία δεν αποκλείει την επίτευξη μεγάλων στόχων. Snapshot powered by AI

Αν ο Κρεγκ Γουντ έχει μία συμβουλή να δώσει σε όλους μας, αυτή είναι να «διασχίζουμε τον δικό μας ωκεανό». Και η φράση αυτή εξηγεί σε μεγάλο βαθμό πώς κατάφερε να γίνει ο πρώτος άνθρωπος με τριπλό ακρωτηριασμό που διέσχισε μόνος του τον Ειρηνικό Ωκεανό, κατακτώντας μάλιστα δύο παγκόσμια ρεκόρ Γκίνες.

Λίγο πριν από την κυκλοφορία της ταινίας του με τίτλο «Single Handed», η οποία καταγράφει το απίστευτο ταξίδι των 90 ημερών, ο Κρεγκ μίλησε στο LADbible για την ελπίδα του ότι το επίτευγμά του θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται η κοινωνία τις δυνατότητες των ανθρώπων με αναπηρία.

Ο 35χρονος Βρετανός βετεράνος του στρατού έχει πλέον στο ενεργητικό του δύο παγκόσμια ρεκόρ, κάτι που, όπως παραδέχεται, δεν είχε φανταστεί ποτέ μεγαλώνοντας στο Ντονκάστερ της Αγγλίας.

Η ζωή του, ωστόσο, πήρε μια εντελώς διαφορετική τροπή όταν ήταν μόλις 18 ετών και είχε συμπληρώσει μόλις τρεις μήνες υπηρεσίας στις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις.

Το 2009, κατά τη διάρκεια μιας συνηθισμένης περιπολίας στο Αφγανιστάν, μια αυτοσχέδια εκρηκτική συσκευή εξερράγη δίπλα του. Ο Κρεγκ έχασε και τα δύο πόδια του πάνω από το γόνατο, καθώς και το αριστερό του χέρι.

«Ήμουν ένας από τους νεότερους τραυματίες στο Αφγανιστάν. Οι περισσότεροι στην ηλικία μου έβγαιναν με φίλους ή πήγαιναν στο πανεπιστήμιο. Εγώ βρισκόμουν σε ένα νοσοκομείο και προσπαθούσα να καταλάβω αν θα μπορούσα ποτέ να περπατήσω ξανά, να αγκαλιάσω τους γονείς μου ή να παίξω κιθάρα», δήλωσε.

Ο πρώην στρατιώτης έχασε συνολικά ποσότητα αίματος που αντιστοιχούσε σε 27 μονάδες, υπέστη κατάρρευση πνεύμονα, αντιμετώπισε σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο, υποβλήθηκε σε περισσότερες από δώδεκα χειρουργικές επεμβάσεις και παρέμεινε σε κώμα για δύο εβδομάδες.

Όπως εξομολογήθηκε, τόσο η σωματική όσο και η ψυχολογική αποκατάσταση ήταν εξαιρετικά δύσκολες, με μεγαλύτερη πρόκληση την αποδοχή ότι η ζωή του είχε αλλάξει οριστικά.

«Το δυσκολότερο για μένα ήταν να αποδεχτώ αυτό που συνέβη»

«Νομίζω ότι το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν η αποδοχή. Να συνειδητοποιήσω ότι αυτό πραγματικά συνέβη και ότι αυτή είναι πλέον η ζωή μου», ανέφερε.

Η προσπάθειά του να συμφιλιωθεί με τη νέα πραγματικότητα ήταν τελικά εκείνη που τον οδήγησε σε μια ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση: να πραγματοποιήσει μια ιστορική αποστολή στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Χρειάστηκε οκτώ μήνες για να μάθει ξανά να περπατά και στη συνέχεια αφιέρωσε τεσσεράμισι χρόνια σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα αποκατάστασης.

Στην ιστιοπλοΐα βρήκε διέξοδο και παρηγοριά. Ήταν ένα χόμπι με το οποίο τον είχε φέρει σε επαφή ο πατέρας του όταν ήταν παιδί και το οποίο τελικά τον ενέπνευσε να θέσει έναν στόχο που έμοιαζε ακατόρθωτος.

Στις 25 Μαρτίου του 2025, ο Κρεγκ ξεκίνησε ένα ταξίδι 7.500 ναυτικών μιλίων, χωρίς ενδιάμεση στάση, από το Πουέρτο Βαγιάρτα του Μεξικού μέχρι τη Χιροσίμα της Ιαπωνίας.

Στόχος του ήταν να συγκεντρώσει χρήματα για τις φιλανθρωπικές οργανώσεις που τον είχαν στηρίξει στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του, αλλά και να αποδείξει ότι η αναπηρία δεν σημαίνει πως κάποιος δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ακόμη και τα πιο τολμηρά όνειρά του.

Ο Κρεγκ επιβιβάστηκε στο καταμαράν του, μήκους 41 ποδιών, με το όνομα «Sirius II», το οποίο αποτελεί και το σπίτι του μαζί με τη σύζυγό του, Ρενάτε, και τα τέσσερα παιδιά τους.

Με επτά χρόνια εμπειρίας στην ιστιοπλοΐα, αποχαιρέτησε την οικογένειά του και ξεκίνησε για 90 ημέρες μοναχικής πλεύσης.

Οι προμήθειες που είχε μαζί του περιλάμβαναν 10 κιλά ρύζι, 50 πακέτα μακαρόνια, 100 κονσέρβες φασόλια, καθώς και 50 κονσέρβες με τόνο, κοτόπουλο και κρέας τύπου σπαμ, μεταξύ άλλων τροφίμων.

Η ταινία «Single Handed» καταγράφει τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στη διάρκεια του ταξιδιού, από τα προβλήματα με τη μηχανή του σκάφους μέχρι τη στιγμή που παραλίγο να χάσει ένα πανί αξίας 3.000 λιρών, αλλά και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες που κλήθηκε να αντιμετωπίσει.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές ήταν όταν έσπασε το προσθετικό του χέρι ενώ βρισκόταν μόνος στη μέση του ωκεανού. Παρά τις δυσκολίες, κατάφερε να το επισκευάσει πρόχειρα έπειτα από μερικές ώρες.

Ο ίδιος εξηγεί ότι, πέρα από τις νέες δεξιότητες που απέκτησε, το ταξίδι τον βοήθησε να ανακαλύψει περισσότερα πράγματα για τον εαυτό του και να συνειδητοποιήσει πόσο μακριά είχε φτάσει από το 2009.

90 ημέρες μόνος στη μέση του ωκεανού

«Αρχίζεις να σκέφτεσαι ξανά και ξανά. Στην καθημερινή ζωή δεν έχεις συνήθως αυτή την εμπειρία, να είσαι εντελώς απομονωμένος για 90 ημέρες και να μη μιλάς ουσιαστικά με κανέναν από κοντά», ανέφερε.

Όπως είπε, η απομόνωση τον βοήθησε να αντιληφθεί πόσο ανθεκτικός είχε αποδειχθεί όλα αυτά τα χρόνια.

«Με δοκίμασε με τρόπους που με έφεραν πραγματικά στα όριά μου, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της δυσκολίας ήταν ψυχολογικό. Σωματικά περιμένεις ότι θα είναι δύσκολο».

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα ήταν η απόσταση από τη σύζυγο και τα τέσσερα παιδιά του.

«Τα παιδιά με έπαιρναν τηλέφωνο κλαίγοντας και με ρωτούσαν: "Μπαμπά, πότε θα γυρίσεις;". Κι εγώ βρισκόμουν στη μέση του Ειρηνικού και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Ήταν πραγματικά σπαρακτικό», εξομολογήθηκε.

Ο Κρεγκ αποκάλυψε επίσης ότι το καταμαράν του έχει υποστεί ελάχιστες τροποποιήσεις για να μπορεί να το χειρίζεται, σε τέτοιο βαθμό ώστε ακόμη και οι πιο έμπειροι ιστιοπλόοι δύσκολα θα μπορούσαν να εντοπίσουν τις διαφορές.

«Δεν έκανα ποτέ αυτού του είδους την ιστιοπλοΐα όταν είχα και τα δύο μου πόδια και τα δύο μου χέρια. Όλα όσα κάνω βασίζονται στη δική μου μέθοδο, κυρίως μέσα από δοκιμές και λάθη», είπε γελώντας.

«Η ομορφιά της ιστιοπλοΐας είναι ότι όλα λειτουργούν με σχοινιά και τροχαλίες. Αυτό που έκανα ήταν απλώς να προσαρμόσω την τεχνική μου».

«Μην αφήνετε κανέναν να σας λέει ότι δεν μπορείτε»

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν ήδη παρακολουθήσει την ταινία «Single Handed», η οποία έκανε πρεμιέρα στο YouTube την Τρίτη 3 Νοεμβρίου.

Ο Κρεγκ ελπίζει ότι η ιστορία του θα αποτελέσει παράδειγμα πως δεν υπάρχει τίποτα αδύνατο, αρκεί κάποιος να είναι αποφασισμένος να προσπαθήσει.

«Είμαι προφανώς ένας άνθρωπος με σοβαρή αναπηρία, αλλά εξακολουθώ να κάνω όλα αυτά τα εντυπωσιακά πράγματα που πολλοί θα έλεγαν ότι αποκλείεται να μπορώ να κάνω», σημείωσε.

«Αν πριν από δέκα χρόνια έλεγα στον πατέρα μου ότι θα διέσχιζα μόνος μου έναν ωκεανό με ιστιοπλοϊκό, θα μου απαντούσε ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα. Τώρα, όμως, έχω αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται το τι είναι δυνατό».

Και πρόσθεσε: «Είναι ωραίο να δείχνω ότι το γεγονός πως κάποιος έχει αναπηρία δεν σημαίνει ότι δεν διαθέτει ικανότητες που αξίζει να αναδειχθούν. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να κάνει πράγματα».

Το μήνυμά του είναι απλό: «Μην αφήνετε τους άλλους να σας λένε όχι, αν δεν έχετε προσπαθήσει πρώτα. Δοκιμάστε το. Θα βρείτε τον τρόπο».

«Μου αρέσει να λέω το εξής: Να διασχίζετε τον δικό σας ωκεανό. Όποιος κι αν είναι αυτός, μεταφορικά μιλώντας. Αρκεί να ζείτε τη ζωή σας όπως εσείς θέλετε».

Ο Κρεγκ έφτασε στη Χιροσίμα στις 24 Ιουνίου 2025. Όπως παραδέχθηκε, όταν αντίκρισε τη γραμμή του τερματισμού, δεν ήξερε καν πώς να πανηγυρίσει, καθώς η συγκίνηση ήταν τόσο μεγάλη που τον είχε κατακλύσει.

Με αυτόν τον τρόπο έγινε ο πρώτος άνθρωπος με τριπλό ακρωτηριασμό στην ιστορία που διέσχισε μόνος του έναν ωκεανό, αλλά και ο πρώτος που πραγματοποίησε μόνος του τη διάσχιση του Ειρηνικού.

Παράλληλα, συγκέντρωσε περισσότερες από 65.000 λίρες για δύο φιλανθρωπικές οργανώσεις: την Blesma, η οποία στηρίζει βετεράνους που έχουν χάσει άκρα, και την Turn to Starboard, που βοηθά πρώην μέλη των ενόπλων δυνάμεων να ασχοληθούν με την ιστιοπλοΐα.