Κεντάκι: Σκότωσε την εν διαστάσει σύζυγό του και αυτοκτόνησε -Τραγικός επίλογος για μητέρα 4 παιδιών

Snapshot Η 52χρονη προπονήτρια βόλεϊ και μητέρα τεσσάρων παιδιών, Κεγιάτα Χάρμαν, δολοφονήθηκε από τον εν διαστάσει σύζυγό της στο Κεντάκι των ΗΠΑ.

Ο 54χρονος σύζυγος, Μπράιαν Χάρμαν, αυτοκτόνησε μετά τη δολοφονία, ενώ το ζευγάρι ήταν σε διάσταση από τον Σεπτέμβριο του 2025.

Η Χάρμαν εργαζόταν πάνω από 20 χρόνια στην εκπαίδευση και ήταν επικεφαλής προπονήτρια βόλεϊ στο Nelson County High School.

Η σχολική κοινότητα του Μπάρντσταουν εκφράζει σοκ και έχει ενεργοποιήσει ομάδες υποστήριξης για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Το κίνητρο της δολοφονίας παραμένει άγνωστο προς το παρόν. Snapshot powered by AI

Μια οικογενειακή τραγωδία έλαβε χώρα στο Κεντάκι των ΗΠΑ με θύμα την 52χρονη προπονήτρια βόλεϊ και μητέρα τεσσάρων παιδιών, Κεγιάτα Χάρμαν (Keyata Harman). Η γυναίκα δολοφονήθηκε από τον εν διαστάσει σύζυγό της, ο οποίος στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του.

Η Χάρμαν ήταν προπονήτρια της ομάδας βόλεϊ και γυμνάστρια στο Nelson County High School. Εντοπίστηκε νεκρή από πυροβολισμούς μέσα στο σπίτι της, στην οδό Χάρλεϊ Ντράιβ, στην κομητεία Νέλσον, περίπου οκτώ χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Μπάρντσταουν.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, η 52χρονη βρέθηκε νεκρή το πρωί της Τρίτης 10 Νοεμβρίου 2026. Δράστης της δολοφονίας ήταν ο 54χρονος εν διαστάσει σύζυγός της, Μπράιαν Χάρμαν, ο οποίος μετά την πράξη του αυτοκτόνησε. Το ζευγάρι είχε αποκτήσει τέσσερα παιδιά, ενώ το κίνητρο της τραγωδίας παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστο.

Αστυνομικοί έφτασαν στην κατοικία λίγο μετά τις 08:00 τοπική ώρα, ύστερα από κλήση για πυροβολισμούς, και εντόπισαν νεκρούς τους δύο συζύγους. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλούνται τοπικά μέσα ενημέρωσης, το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση από τον Σεπτέμβριο του 2025. Η Χάρμαν είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου στις 15 Οκτωβρίου, αν και τα σχετικά δημοσιεύματα αναφέρουν διαφορετικό έτος κατάθεσης.

Η 52χρονη είχε αφιερώσει περισσότερα από 20 χρόνια στην εκπαίδευση και το σχολικό βόλεϊ. Δίδασκε μαθητές της έβδομης τάξης στο Bardstown Middle School, ενώ τις δύο τελευταίες αγωνιστικές περιόδους είχε αναλάβει επικεφαλής προπονήτριας στην ομάδα βόλεϊ κοριτσιών του Nelson County High School.

Η απώλειά της έχει προκαλέσει σοκ στη σχολική κοινότητα της περιοχής. Ο επικεφαλής των σχολείων του Μπάρντσταουν, Ράιαν Κλαρκ, σε επιστολή του προς τις οικογένειες των μαθητών, υπογράμμισε ότι η Χάρμαν αποτελούσε ένα πρόσωπο στο οποίο τα παιδιά απευθύνονταν συχνά για συμβουλές και υποστήριξη.

Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε η σχολική περιφέρεια, ενεργοποιήθηκαν σύμβουλοι και ειδικές ομάδες υποστήριξης, προκειμένου να σταθούν δίπλα στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς που προσπαθούν να διαχειριστούν την τραγική είδηση.