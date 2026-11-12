Βραχιόλι διακοσμημένο με σπάνιο ζαφείρι των Ρομανόφ πουλήθηκε σε δημοπρασία έναντι $4,9 εκατ.

Ένα εντυπωσιακό βραχιόλι διακοσμημένο με ένα σπάνιο ζαφείρι σχεδόν 198 καρατίων, που ανήκε κάποτε στη ρωσική αυτοκρατορική οικογένεια των Ρομανόφ, πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Γενεύη έναντι 4,9 εκατομμύρια δολαρίων, ξεπερνώντας κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις.

Σύμφωνα με τον οίκο Sotheby’s, το βραχιόλι, είχε εκτιμώμενη τιμή πώλησης από 1 έως 2 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, στη δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης, η τελική τιμή ξεπέρασε κατά πολύ ακόμη και την υψηλότερη εκτίμηση.

Το κόσμημα αγοράστηκε από ιδιώτη συλλέκτη, η ταυτότητα του οποίου δεν έγινε γνωστή.

«Αυτό το ιστορικό ζαφείρι προέρχεται από τη θρυλική συλλογή της οικογένειας των Ρομανόφ», ανέφερε ο οίκος σε ανακοίνωσή του. «Η θρυλική συλλογή των Ρώσων τσάρων ήταν αναμφισβήτητα η πιο πολυτελής και πολύτιμη βασιλική συλλογή που έχει υπάρξει ποτέ».

Η ιστορία του σπάνιου ζαφειριού

Το ζαφείρι εκτιμάται ότι πιθανότατα βρισκόταν στην αυτοκρατορία των Μογγόλων στη Νότια Ασία, προτού καταλήξει στη συλλογή κοσμημάτων της ρωσικής αυτοκρατορικής οικογένειας

Δεν έχει γίνει γνωστό πότε ακριβώς οι Ρομανόφ απέκτησαν το ζαφείρι, αλλά, σύμφωνα με τον οίκο, το είχε φορέσει η χήρα αυτοκράτειρα Μαρία Φιοντόροβνα, μητέρα του τσάρου Νικολάου Β΄, στον περίφημο χορό που διοργανώθηκε στα Χειμερινά Ανάκτορα το 1903.

Σύμφωνα με τον οίκο, μετά τη Ρωσική Επανάσταση, η συλλογή των Ρομανόφ εκποιήθηκε από τους Σοβιετικούς τη δεκαετία του 1920, και το ζαφείρι κατέληξε στην κατοχή μιας διακεκριμένης προσωπικότητας της Ρωσίας, της Γκάνα Βάλσκα.

Στη συνέχεια, το ζαφείρι κατέληξε στην Cartier το 2015, πριν πωληθεί στην δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη.