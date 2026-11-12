Φονική καραμπόλα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Τουλάχιστον 14 νεκροί και 30 τραυματίες

Τραγωδία σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο στην πόλη Φουτζέιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όταν ένας οδηγός φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και παρέσυρε άλλα αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 14 άτομα και να τραυματιστούν 30 ακόμη, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, στο δυστύχημα, το οποίο σημειώθηκε στην είσοδο του εμιράτου της Φουτζέιρα, ενεπλάκησαν 23 οχήματα, μεταξύ των οποίων πέντε φορτηγά.

«Ο οδηγός ενός φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με ένα άλλο αυτοκίνητο. Κατόπιν το φορτηγό ανατράπηκε, παρασύροντας άλλα οχήματα που είχαν ακινητοποιηθεί λόγω της αυξημένης κίνησης στη λωρίδα κυκλοφορίας», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, διευκρινίζοντας ότι το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στα μεσάνυχτα.

Η τελευταία σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί φωτιά στο φορτηγό, με τις φλόγες να εξαπλώθηκαν σε πολλά άλλα οχήματα, με αποτέλεσμα να υπάρξουν βαριές ανθρώπινες απώλειες.

Το υπουργείο ανέφερε ότι πραγματοποιούνται εξετάσεις DNA για να ταυτοποιηθούν τα θύματα. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, τα θύματα ήταν υπήκοοι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, και μερικοί της Ινδίας.

Οι 30 άνθρωποι που τραυματίστηκαν στο περιστατικό μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε τοπικά νοσοκομεία, οι 15 από τους οποίους έχουν λάβει εξιτήριο.