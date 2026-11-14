Κίνα: 92χρονη με Αλτσχάιμερ σκαρφάλωσε σε πύλη ύψους δύο μέτρων για να φύγει από γηροκομείo

Μια 92χρονη με Αλτσχάιμερ σκαρφάλωσε σε μεταλλική πύλη δύο μέτρων και έφυγε από γηροκομείο στην πόλη Γιαντάι της Κίνας

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Κίνα: 92χρονη με Αλτσχάιμερ σκαρφάλωσε σε πύλη ύψους δύο μέτρων για να φύγει από γηροκομείo
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και προκάλεσε έκπληξη στο προσωπικό της μονάδας.
  • Η ηλικιωμένη βρέθηκε 25 λεπτά μετά την έξοδό της και επανήλθε με ασφάλεια στο γηροκομείο.
  • Ο διευθυντής του γηροκομείου ανέφερε ότι η ικανότητα αναρρίχησης της 92χρονης σχετίζεται με την εμπειρία της από νεαρή ηλικία σε ορεινές περιοχές.
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Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε σε γηροκομείο στην πόλη Γιαντάι της Κίνας, όταν μια 92χρονη γυναίκα που πάσχει από τη νόσο Αλτσχάιμερ κατάφερε να σκαρφαλώσει πάνω από μια μεταλλική πύλη ύψους περίπου δύο μέτρων, προκαλώντας έκπληξη στο προσωπικό της μονάδας.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, στο οποίο φαίνεται η ηλικιωμένη να ανεβαίνει στην πύλη και να περνά στην άλλη πλευρά, καταφέρνοντας να βγει από τον χώρο του γηροκομείου.

https://www.instagram.com/p/DfsBOf3IgU2/

Ευτυχώς, η περιπέτειά της είχε αίσιο τέλος, καθώς ένας εργαζόμενος της μονάδας την εντόπισε να περπατά σε κοντινή απόσταση, περίπου 25 λεπτά μετά την έξοδό της. Στη συνέχεια, την επέστρεψε με ασφάλεια στο γηροκομείο.

Όπως δήλωσε ο διευθυντής του γηροκομείου, η 92χρονη είχε από νεαρή ηλικία ιδιαίτερη ικανότητα στην αναρρίχηση. Όταν ήταν νέα, συνήθιζε να φυτεύει οπωρώνες στις ορεινές περιοχές, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, εξηγεί την ευκολία με την οποία κατάφερε να σκαρφαλώσει στη μεταλλική πύλη, παρά την προχωρημένη ηλικία της.

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