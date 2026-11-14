Κρεμλίνο: Επιβεβαίωσε τη συνάντηση Πούτιν, Τραμπ και Σι στην Κίνα στις 19 Νοεμβρίου

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε σήμερα, Σάββατο 14 Νοεμβρίου, την τριμερής συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλάντιμιρ Πούτιν και τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ, στις 19 Νοεμβρίου.

Η συνάντηση θα γίνει στην κινεζική πόλη Σεντζέν στο περιθώριο της διάσκεψης της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), με βασικό θέμα στην ατζέντα τη μείωση των παγκόσμιων πυρηνικών οπλοστασίων.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε την συνάντηση από εχθές, Παρασκευή, δηλώνοντας ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι προετοιμασίες.

Τι αναμένεται να συζητηθεί

Σύμφωνα με αναλυτές, η ιστορικής σημασίας συνάντηση των τριών ηγετών αναμένεται να θέσει ορισμένα σημαντικά θέματα στο τραπέζι. Όπως έχει δηλώσει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, το βασικότερο θέμα που τον ενδιαφέρει είναι ο παγκόσμιος πυρηνικός αφοπλισμός, κάτι που αναμένεται να συναντήσει ενστάσεις από τη μεριά της Κίνας, αφού διαθέτει λιγότερα πυρηνικά όπλα από τις άλλες δύο χώρες.

Παράλληλα, τόσο η Μόσχα όσο και η Ουάσινγκτον θα δείξουν ενδιαφέρον να αναφερθούν στο Ουκρανικό ζήτημα, αν και η Κίνα δεν θα έχει απαραίτητα την ίδια πρόθεση. Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Ολίβια Γουέιλς, δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα θέσει το ζήτημα του Ιράν, με περισσότερο επιτακτική προσέγγιση, λόγω της κρίσης στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, στο εμπόριο και τις τιμές

Στη συνέχεια, υπάρχουν οι σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας που χαρακτηρίζονται από την παράταση στην εμπορική εκεχειρία, το τεταμένο κλίμα για την Ταϊβάν, ενώ δεν φαίνεται να επηρεάσει τις συνομιλίες το πρόσφατο περιστατικό κατασκοπείας στην Nvidia.

Σύμφωνα με το Reuters, oi Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν αναμένουν να υπογραφεί συμφωνία για τα πυρηνικά όπλα μετά τη συνάντηση.