ΗΠΑ: Τρόμος από πυροβολισμούς στον μαραθώνιο του Σαν Ντιέγκο (pic)

Μια γυναίκα, που όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ θεωρείται ύποπτη ότι πυροβόλησε μία ή περισσότερες φορές, σήμερα σε περιοχή κοντά στη διαδρομή του μαραθωνίου του Σαν Ντιέγκο, στην Καλιφόρνια, συνελήφθη από την Αστυνομία.

Σύμφωνα με το City News Service, η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο.

«Ο ένοπλος της οδού 100 West κρατείται. Δεν υπάρχει απειλή. Η περιοχή είναι ασφαλής. Ο μαραθώνιος Rock and Roll Marathon ξεκίνησε και πάλι» ήταν το tweet που έστειλε η αστυνομία του Σαν Ντιέγκο.

Οι Αρχές δεν επιβεβαίωσαν την πληροφορία ότι πρόκειται για γυναίκα, όπως λένε τα αμερικανικά ΜΜΕ.

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για το ενδεχόμενο τραυματιών.

Όπως μετέδωσε το CBS, το περιστατικό συνέβη στις 11.09 τοπική ώρα (21.09 ώρα Ελλάδας). Υπάρχουν πληροφορίες ότι η ύποπτη άνοιξε πυρ από την ταράτσα ενός χώρου στάθμευσης.

Στις εικόνες που προβλήθηκαν από τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα διακρίνονται οι άδειοι κι αποκλεισμένοι δρόμοι, όμως η κατάσταση δείχνει ήρεμη.

Δείτε φωτογραφία από το σημείο:

Police take active shooter into custody in downtown San Diego https://t.co/wfxAoCVnwa pic.twitter.com/QPvF67upPr