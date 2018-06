Ενώπιον της «μονομερούς υιοθέτησης» από τις ΗΠΑ του μέτρου επιβολής δασμών στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου, το Μεξικό «έχει το δικαίωμα να λαμβάνει μέτρα με ισοδύναμες εμπορικές επιπτώσεις» εξηγεί το υπουργείο, στον επίσημο ιστότοπό του.

Τα προϊόντα που στοχοθετούνται είναι κυρίως αγροτικά προϊόντα, ενώ στον κατάλογο προστίθενται προϊόντα με βάση το μέταλλο, όπως πλάκες από χάλυβα ή σωλήνες διάτρησης.

«Το Μεξικό μπορεί να προσαρμόσει τη σύνθεση της λίστας των προϊόντων εισαγωγής από τις ΗΠΑ», τα οποία στοχοθετούνται από τους δασμούς, προειδοποιεί το υπουργείο.

Η αύξηση των τελωνειακών δασμών στοχεύει τομείς στους οποίους ο πρόεδρος Τραμπ θεωρείται «πολιτικά θετικά διακείμενος», όπως η παραγωγή χοιρινού κρέατος, επισημαίνουν Μεξικανοί ειδικοί.

Υψώνεται το τείχος στα σύνορα

Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε στις κατηγορίες για σκληρή μεταναστευτική πολιτική, μετά την κράτηση παιδιών μεταναστών μέσα σε περιφραγμένα κέντρα κράτησης, η οποία έγινε γνωστή από φωτογραφίες στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς για κακή νομοθεσία όσον αφορά στη μετανάστευση, με ένα τουίτ του, στο οποίο ανέφερε πως ξεκίνησε το διαβόητο τείχος στα σύνορα με το Μεξικό.

Separating families at the Border is the fault of bad legislation passed by the Democrats. Border Security laws should be changed but the Dems can’t get their act together! Started the Wall.