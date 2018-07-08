08 Ιουλίου 2018 22:13

ΚΟΣΜΟΣ

Εκτροχιασμός τρένου στην Τουρκία: Η ξαφνική κακοκαιρία προκάλεσε το πολύνεκρο δυστύχημα

Εκτροχιασμός τρένου στην Τουρκία: Η ξαφνική κακοκαιρία προκάλεσε το πολύνεκρο δυστύχημα

Ο εκτροχιασμός του τρένου στη βορειοδυτική Τουρκία, από τον οποίο δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 73 τραυματίστηκαν, σημειώθηκε έπειτα από σφοδρή βροχόπτωση και μια κατολίσθηση που ακολούθησε, μεταδίδουν τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα επικαλούμενα αξιωματούχους.

Τηλεοπτικές εικόνες έδειχναν αρκετά βαγόνια να έχουν ανατραπεί και μέλη των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών να περπατούν για να φτάσουν στο σημείο του δυστυχήματος.

Ένας επιζών, περπατώντας κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής μακριά από το σημείο του δυστυχήματος, δήλωσε στο δίκτυο CNN Turk ότι είδε πολύ περισσότερα από 10 πτώματα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού, ο εκτροχιασμός της προαστιακής αμαξοστοιχίας σημειώθηκε έπειτα από μια κατολίσθηση. «Δυστυχώς έχουμε θύματα», αναφέρει η ανακοίνωση.

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