Εκτροχιασμός τρένου στην Τουρκία: Η ξαφνική κακοκαιρία προκάλεσε το πολύνεκρο δυστύχημα

Τηλεοπτικές εικόνες έδειχναν αρκετά βαγόνια να έχουν ανατραπεί και μέλη των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών να περπατούν για να φτάσουν στο σημείο του δυστυχήματος.
Ένας επιζών, περπατώντας κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής μακριά από το σημείο του δυστυχήματος, δήλωσε στο δίκτυο CNN Turk ότι είδε πολύ περισσότερα από 10 πτώματα.
Casualties reported as a result of passenger train derailment in Turkey’s Çorlu pic.twitter.com/K8C0fEtzku— Fuat Kırcaali (@FuatKircaali) July 8, 2018
Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού, ο εκτροχιασμός της προαστιακής αμαξοστοιχίας σημειώθηκε έπειτα από μια κατολίσθηση. «Δυστυχώς έχουμε θύματα», αναφέρει η ανακοίνωση.
İstanbul Uzunköprü seferini yapan 360 yolculu trenin Tekirdağ’da devrilmesi sonucu, Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dilerim.. pic.twitter.com/WFB6f0Z6yK— İnce Sinan Doğan (@sinanxdogan) July 8, 2018
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Tekirdağ'daki tren kazasında yaralananların hastaneye sevklerini sağlamak için bölgeye askeri helikopterler gönderildi. pic.twitter.com/ZVZEvhPkoW— Esma Uyumlu (@EsmaUyumlu) July 8, 2018
#SONDAKİKA Başbakanlık: Olayda hayatını kaybeden ve yaralılarımız var pic.twitter.com/IGpVbTDD34— Esma Uyumlu (@EsmaUyumlu) July 8, 2018