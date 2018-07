Ο άνθρωπος με τα μακρύτερα νύχια τα έκοψε μετά από 68 χρόνια με... τροχό

Σημαντική απόφαση για τον Ινδό Σριντάρ Τσιλάλ να κόψει τα νύχια του αριστερού του χεριού. Ο 82χρονος Ινδός δεν είχε κόψει τα νύχια στο συγκεκριμένο χέρι για 68 ολόκληρα χρόνια.

Ο Ινδός που έχει μπει στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες, αποφάσισε να μην χρησιμοποιήσει ψαλίδι για τα νύχια σε ηλικία 14 ετών μετά από προτροπή ενός δασκάλου του ο οποίος είχε ένα μακρύ νύχι και ο νεαρός τότε Τσιλάλ το έσπασε.

Ο δάσκαλος του εξήγησε ότι ο μόνος τρόπος να καταλάβει τι φροντίδα χρειάζεται για ένα νύχι θα ήταν αν το επιχειρούσε και ο ίδιος.

Η τελευταία φορά που μετρήθηκαν τα νύχια του 82χρονου είχαν μήκος πάνω από 9 μέτρα.

Ο ίδιος αποκαλύπτει ότι το έργο του δεν ήταν εύκολο ιδίως τις ώρες που κοιμόταν. «Έπρεπε να ξυπνάω κάθε μισή ώρα για να αλλάζω προσεκτικά πλευρό προκειμένου να μην σπάσουν».

Για την επιχείρηση κοπής των νυχιών χρειάστηκε να επιστρατευτεί τροχός καθώς κανένα ψαλίδι δεν θα μπορούσε να τα καταφέρει.

Όσο για τα νύχια θα εκτεθούν στο μουσείο «Ripley’s Believe It or Not!» στην Τάιμς Σκουέαρ της Νέας Υόρκης.