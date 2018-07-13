13 Ιουλίου 2018 02:22

ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Σκυλίτσα «υιοθέτησε» νεογέννητη λεοπάρδαλη (video)

Ρωσία: Σκυλίτσα «υιοθέτησε» νεογέννητη λεοπάρδαλη (video)

Μια νεογέννητη λεοπάρδαλη «υιοθέτησε» στην οικογένειά της η σκυλίτσα Σέρι στο ζωολογικό πάρκο του Βλαδιβοστόκ.

Πριν από ένα μήνα, η λεοπάρδαλη Αλένα γέννησε ένα μικρό. Σύμφωνα με τους επικεφαλής του ζωολογικού πάρκου, η Αλένα στερείτο μητρικού ενστίκτου και υπήρχε φόβος να φάει το νεογέννητο.

Έτσι, οι υπεύθυνοι αποφάσισαν να πάρουν το μικρό και να το δώσουν στη σκυλίτσα Σέρι, η οποία είχε πρόσφατα γεννήσει και αυτή. Η μικρούλα λεοπάρδαλη έγινε δεκτή με πρωτοφανή τρυφερότητα και αγάπη, ενώ τα κουταβάκια παίζουν μαζί της σαν να είναι αδελφάκι τους.

Βίντεο μάλιστα που τράβηξαν οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου και ανέβασαν στο Instagram, δείχνει τη μικρή λεοπάρδαλη να παίζει με τη «θετή μητέρα και τα αδελφάκια της».

 

?Друзья, у нас для Вас интересная и радостная новость! Ровно месяц назад, 11 июня наши Леопарды снова порадовали нас малышкой!? И сегодня, когда ей исполнился месяц, мы решили рассказать Вам эту интересную историю. Леопардика выкармливает Собака Шери. Когда Алёна родила, то было принято незамедлительное решение забрать малышку от мамы (многие уже знают, что Алёна не очень заботливая мать и может даже съесть своих детенышей: у неё отсутствует материнский инстинкт, такое бывает).? И тут неравнодушные люди пришли нам на помощь. За день до рождения леопарда, родила Собака-спаниель 6 щенков. Она-то и спасла малышку (имя ещё ей не придумали). ?Сейчас Шери с приемной дочкой живут вместе. Мы будем периодически радовать Вас их милыми фото и видео. Мы решили , что один из щенков Шери останется с нами (Девочка, которая была самой маленькой и почти все время проводила с Леопардом)? ➖ ➖ ➖ ? СМОТРИ, КОРМИ, ФОТОГРАФИРУЙ ? Ежедневно с 10:00 до 19:00 ? www.zoopark-vl.ru ? Владивосток, Воровского 24 "Б" ☎ +7(423) 270-33-16 ➖ ➖ ➖ #zoopark_vl #zoopark_vladivostok #вл #вдк #владивосток #vl #vdk #vladivostok #зоопарк #зоопарк_россия #зоопаркроссия #зоо #зоопарк_вл #зоопарк_владивосток #контактный_зоопарк #vladivostok_city #vladivostok_people #vladivostok_beautiful #vladivostok_official

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ЗООПАРК САДГОРОД ВЛАДИВОСТОК (@zoopark_vl) στις 11 Ιούλ, 2018 στις 2:54 πμ PDT

BOMBTV

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