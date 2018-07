Καναδάς: Ένοπλη επίθεση στην ελληνική συνοικία του Τορόντο με πολλούς τραυματίες - Φόβοι για νεκρούς

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, τραυματίστηκαν στο Τορόντο το βράδυ της Κυριακής (22/7).

Ο δράστης της επίθεσης, ένας άνδρας περίπου τριάντα ετών, είναι νεκρός, σύμφωνα με τον ιστότοπο του καναδικού τηλεοπτικού δικτύου CTV αλλά και σύμφωνα με το καναδικό τηλεοπτικό δίκτυο CBC, που επικαλέστηκαν την αστυνομία.

Αρχικά, υπήρξαν αναφορές για πυρά στη συνοικία Γκρίκταουν, περίπου στις 22:00 τοπική ώρα σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο CityNews.

Αυτόπτες μάρτυρες αφηγήθηκαν πως άκουσαν ως και 25 πυροβολισμούς, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Δεν έχει γίνει σαφές μέχρι τώρα σε πόσο σοβαρή κατάσταση είναι οι τραυματίες, που διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της καναδικής μητρόπολης.

Τραυματιοφορείς είχαν εκφράσει νωρίτερα φόβους πως ενδέχεται να υπάρχουν νεκροί.

Υπάρχουν πολλοί τραυματίες και εκφράζονται φόβοι για νεκρούς, σύμφωνα με τραυματιοφορείς.

My evening was nice until I heard shooting right out of my place on the danforth. So scary!! The gun violence in Toronto is crazy. pic.twitter.com/eNHLlUlp6r