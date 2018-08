Ασύλληπτη τραγωδία: Τουρίστες βρήκαν νεκρό βρέφος σε ποτάμι (pics+vid)

Οι τουρίστες είδαν το πτώμα ενός μωρού να επιπλέει στο ποτάμι κάτω από τη γέφυρα του Μπρούκλιν και αμέσως ειδοποίησαν τις Αρχές.

Σύμφωνα με τους New York Times ο άντρας έβγαλε το μωρό από το νερό και του έδωσε τις πρώτες βοήθειες.

Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του.

Οι Αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν το αγόρι, που ήταν μόλις οκτώ μηνών, αλλά και να διαπιστώσουν πώς βρέθηκε εκεί.

Δείτε το βίντεο:

BREAKING: FDNY says person pulled from East River. By Dover and Water St. witness says he saw baby in diapers floating in the river. pic.twitter.com/PyveereVkx