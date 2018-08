Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες απηύθυνε έκκληση την Πέμπτη 9 Αυγούστου να διενεργηθεί μια «άμεση και ανεξάρτητη» έρευνα για τον θάνατο τουλάχιστον 50 ανθρώπων, εκ των οποίων 29 ήταν παιδιά, σε μια αεροπορική επιδρομή η οποία έπληξε μεταξύ άλλων σχολικό λεωφορείο στη βόρεια Υεμένη, η ευθύνη για την οποία αποδίδεται στη στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας.

New figures from the ICRC-supported hospital in Sa'ada, #Yemen. Our medical team has received:



- the bodies of 29 children, all under 15 years old.

- 48 injured people, among them 30 children.