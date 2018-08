Επίθεση Λονδίνο: Η στιγμή που συλλαμβάνουν τον οδηγό - τρομοκράτη (vid)

Σύμφωνα με το Βρετανό υπουργό Ασφαλείας, Μπεν Ουάλας, πρόκειται για Βρετανό πολίτη που ήρθε από ξένη χώρα.

«Είναι Βρετανός υπήκοος» είπε ο Ουάλας στο βρετανικό δίκτυο BBC «Ήρθε κατ'αρχάς από άλλη χώρα. Το περιστατικό αντιμετωπίζεται αυτή τη στιγμή ως τρομοκρατικό και δεν το έχουμε πλήρως επιβεβαιώσει αυτό», συμπλήρωσε ο υπουργός.

Από την πλευρά της, η αστυνομία ανέφερε ότι πραγματοποίησε έρευνες σε δύο διευθύνσεις στο Μπέρμιγχαμ και σε ένα κτίριο στο Νότινγχαμ, στην κεντρική Αγγλία, σε σχέση με το περιστατικό, προσθέτοντας ότι ο οδηγός του οχήματος είναι 29 ετών.

Δεν υπήρξαν επιπλέον συλλήψεις, συμπληρώνεται στην ανακοίνωση των Αρχών.

Στο βίντεο που δημοσιεύει ο βρετανικός Guardian και μπορείτε να δείτε πιο κάτω, απεικονίζεται η στιγμή της σύλληψης του άνδρα.

Δείτε το βίντεο με τη σύλληψη του δράστη

Ο δράστης, όπως υποστήριξε κατά την ανάκρισή του από τις βρετανικές Αρχές, ενήργησε μόνος του με τη Σκότλαντ Γιαρντ να εκτιμά πως στην παρούσα φάση δεν υπάρχει άλλος κίνδυνος για την πόλη του Λονδίνου.

Ο άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για τρομοκρατική δράση, μες τις Αρχές να υπογραμμίζουν ότι το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως «τρομοκρατικό». Ο επικεφαλής της Αντιτρομοκρατικής Neil Basu δήλωσε πως ο ύποπτος αρνείται να συνεργαστεί με τους αστυνομικούς.

Οι μάρτυρες δήλωσαν αρχικά ότι οι αξιωματικοί στέκονταν με προσοχή κοντά στο αυτοκίνητο. Φαίνονταν να φοβούνται ότι το αυτοκίνητο μπορεί να περιείχε βόμβα. «Ήταν πολύ τρομακτικό. Φοβήθηκα πολύ» δήλωσε ο Τζέισον Γουίλιαμς. «Σκέφτηκα ότι είναι τρομοκρατική επίθεση και άρχισα να τρέχω. Οι αστυνομικοί μου φώναζαν να φύγω από την περιοχή. Το αυτοκίνητο ήταν πίσω μου. Δεν είδα να εμπλέκεται κάποιος άλλος. Απλά είδα το αυτοκίνητο. Μου φάνηκε σκόπιμο».

Το περιστατικό έρχεται 17 μήνες αφότου ο Καλίντ Μασούντ σκότωσε 5 ανθρώπους στη Γέφυρα του Westminster πριν σκοτώσει τον Κιθ Πά

Ένοπλοι αστυνομικοί έσπευσαν στο βρετανικό κοινοβούλιο έπειτα από πληροφορίες ότι λίγο μετά τις 07:30 (τοπική ώρα) ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω στα προστατευτικά κιγκλιδώματα που έχουν στηθεί έξω από αυτό για λόγους ασφαλείας.

Λίγο αργότερα η είδηση επιβεβαιώθηκε από τη βρετανική αστυνομία, που έκανε γνωστό ότι από το συμβάν τραυματίστηκαν πεζοί χωρίς να δίνει -αρχικά- περαιτέρω πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.

Ένοπλοι αστυνομικοί περικύκλωσαν το αυτοκίνητο που έπεσε επάνω στις μπάρες ασφαλείας και συνέλαβαν τον οδηγό.

At this stage, officers do not believe that anybody is in a life-threatening condition. Cordons are in place to assist the investigation. Westminster tube station is closed.

Ακολούθησε η ανακοίνωση της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, η οποία ανέφερε ότι αντιμετώπισε δύο περιστατικά τραυματιών, τα οποία δεν φαίνετια να είναι σοβαρά.

Our statement in response to the incident in #Westminster. We have treated two people at the scene for injuries that are not believed to be serious and have taken them to hospital. pic.twitter.com/ySXAgmYqfF