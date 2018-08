Στα άκρα οδηγείται τις τελευταίες ημέρες η ρήξη μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας, με φόντο την απελευθέρωση του πάστορα Άντριου Μπράνσον.

Από τη μία ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εμφανίζεται ανυποχώρητος στο «παιχνίδι» της διπλωματικής σκακιέρας κι από την άλλη ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος βρίσκεται εγκλωβισμένος.

Νέα επίθεση κατά της Τουρκίας και νέες απειλές για περικοπές στην περίπτωση που δεν προχωρήσει η απελεύθερωση του πάστορα Άντριου Μπράνσον εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποιώντας την προσφιλή σε αυτόν μέθοδο των αναρτήσεων στο Twitter.

«Η Τουρκία για πολλά χρόνια εκμεταλλευόταν τις ΗΠΑ. Τώρα κρατάνε τον θαυμάσιο χριστιανό πάστορα, ο οποίος για τη χώρα μας είναι ένας σημαντικός πατριώτης όμηρος. Δεν θα πληρώσουμε τίποτα για την απελευθέρωση ενός αθώου, αλλά κάνουμε περικοπές στην Τουρκία» έγραψε στο λογαριασμό του στο Twitter ο αμερικανός πρόεδρος.

Turkey has taken advantage of the United States for many years. They are now holding our wonderful Christian Pastor, who I must now ask to represent our Country as a great patriot hostage. We will pay nothing for the release of an innocent man, but we are cutting back on Turkey!