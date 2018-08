Μνήμες τρόμου ξύπνησαν στην Ισπανία έναν χρόνο μετά το τρομοκρατικό χτύπημα του ISIS στην Βαρκελώνη

Στις 17 Αυγούστου 2017, ένας τζιχαντιστής έριξε το νοικιασμένο όχημα βαν που οδηγούσε πάνω στο πλήθος που βρισκόταν σε κεντρικό μπουλβάρ της πόλης, με αποτέλεσμα να σκοτώσει 14 ανθρώπους και να τραυματίσει εκατό στη χειρότερη επίθεση που είχε πραγματοποιηθεί στην Ισπανία σε διάστημα μιας δεκαετίας. Ένας άλλος άνδρας σκοτώθηκε κατά τη διαφυγή του δράστη και μια γυναίκα σκοτώθηκε σε επίθεση που έγινε την επόμενη ημέρα στο θέρετρο Καμπρίλς.

Ο βασιλιάς Φελίπε της Ισπανίας, η βασίλισσα Λετίθια και ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ενώθηκαν με το πλήθος για την τελετή που πραγματοποιήθηκε σε κεντρική πλατεία. Στη διάρκεια της τελετής τραγούδησε μια χορωδία ενώ αναγνώσθηκαν επίσης ποιήματα σε διάφορες γλώσσες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οικογένειες των θυμάτων κατέθεσαν λουλούδια στην οδό Ράμπλας όπου είχε γίνει η επίθεση με το βαν.

Οι συγγενείς είχαν ζητήσει για την περίσταση να υπάρξει εκεχειρία στην πολιτική σύγκρουση που έχει προκύψει μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Καταλονίας τον περασμένο Δεκέμβριο, η οποία έκανε τη Μαδρίτη να θέσει υπό τον άμεσο έλεγχό της την επαρχία. Ωστόσο σημειώθηκαν εντάσεις.

