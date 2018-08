Ο Ερντογάν εκβιάζει τον Τραμπ: Αν δεν μας δώσετε F-35 θα αγοράσουμε ρωσικά μαχητικά

Οι Τούρκοι δεν φαίνεται να συνειδητοποιούν την κρισιμότητα της κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει, καθώς η τουρκική οικονομία οδεύει ολοταχώς προς τον γκρεμό.

Το βράδυ της Πέμπτης (30/08), ο γνωστός για τις προκλητικές του δηλώσεις σύμβουλος του Ερντογάν, Γιγίτ Μπουλούτ, δήλωσε πως εάν δεν παραδώσουν οι ΗΠΑ στην Τουρκία τα F-35, τότε θα στραφούν προς τη Ρωσία για την αγορά μαχητικών αεροσκαφών Σουχόι.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ:

#Turkey to consider buying #Russian SU war planes and manufacture own jets if the US does not give F-35 new generation fighter planes, says Turkish president #Erdogan's chief aide Yigit Bulut. pic.twitter.com/CzZXzjDycl