Αλάσκα: Περιπέτεια για θαλάσσιο λιοντάρι - Περιπλανιέται τρεις ημέρες και δεν βρίσκει τον ωκεανό

Επιστήμονες με αντικείμενο την άγρια φύση στη βορειοδυτική πολιτεία των ΗΠΑ Αλάσκα δεν κατάφεραν να επαναφέρουν στον ωκεανό ένα θαλάσσιο λιοντάρι που περιπλανιέται τις τελευταίες τρεις ημέρες γύρω από τη θαλάσσια περιοχής της Σίτκα, μία πόλη κοντά στην πρωτεύουσα της Αλάσκας Τζούνο.

Οι επιστήμονες εικάζουν ότι το ενήλικο θαλάσσιο λιοντάρι Στέλερ, που εμφανίσθηκε την προηγούμενη Παρασκευή να τρέχει σε έναν δρόμο, έχασε τον προσανατολισμό του στην προσπάθειά του να επιστρέψει στον ωκεανό. Όπως ανακοίνωσε η Εθνική Διοίκηση Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA), τώρα το θαλάσσιο λιοντάρι «κρύβεται στο δάσος» περίπου 402 μέτρα μακριά από τη θάλασσα στο νησί Ζαπόνσκι, μια περιοχή της Σίτκα που χωρίζεται από το κέντρο της πόλης με μια γέφυρα.

Το τεράστιο θηλαστικό, το οποίο ζυγίζει από 680 ως 771 κιλά, φαίνεται όλο και πιο αγχωμένο και πεινασμένο και πέρασε όλη την Κυριακή κρυμμένο στο δάσος. Οι επιστήμονες ζήτησαν από τους κατοίκους της περιοχής να μείνουν μακριά του και να μην το τρομάξουν. Αν το θαλάσσιο λιοντάρι δεν επιστρέψει μόνο του στον ωκεανό, οι επιστήμονες εξετάζουν το ενδεχόμενο να καλέσουν έναν κτηνίατρο για να εξετάσουν «τα επόμενα βήματα», συμπεριλαμβανομένης της καταστολής και της μετεγκατάστασής του με τη βοήθεια βαρέως εξοπλισμού.

Οι επιστήμονες προβληματίζονται γιατί το λιοντάρι της θάλασσας αποπροσανατολίστηκε και βρέθηκε εκατοντάδες μέτρα στην ενδοχώρα, την πιο μακρινή απόσταση που έχει ποτέ ταξιδέψει ένα τέτοιο θαλάσσιο ζώο, κάτι που δεν ήταν πριν γνωστό στον άνθρωπο, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

According to the Fire Dept’s Facebook page they were trying to chase the sea lion into the water using hoses, but instead he scuttled into the woods. So now there’s a wet, confused sea lion in a Sitka forrest. I guess this is the southeast equivalent of the Meadow Lakes Python. pic.twitter.com/ZfX6wl5LSA