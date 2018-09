Μυστήριο στον «αέρα»: Εκατό επιβάτες αεροσκάφους αρρώστησαν ταυτόχρονα και μπήκαν σε καραντίνα (vid)

Σε συναγερμό τέθηκε το αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης αμέσως μετά την άφιξη αεροσκάφους της Emirates με 500 επιβάτες.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, το αεροσκάφος τέθηκε σε καραντίνα καθώς 100 από τους επιβάτες αρρώστησαν, από άγνωστη αιτία, κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Πρόκειται για ένα Airbus A380 προερχόμενο από το Ντουμπάι, το οποίο χρειάστηκε να σταθμεύσει σε απομονωμένο χώρο, προκειμένου να γίνει περεταίρω έρευνα όπως προβλέπει το σχετικό πρωτόκολλο.

«Κατά την άφιξη στο JFK., για προληπτικούς λόγους, (οι επιβάτες) εξετάστηκαν αμέσως από τις τοπικές υπηρεσίες υγείας», είπε η εκπρόσωπος, διευκρινίζοντας ότι «σύντομα» θα επιτραπεί σε όλους τους επιβάτες να αποβιβαστούν.

Επί τόπου βρίσκονται εκπρόσωποι της τοπικής αστυνομίας και των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι WNBC.

Η Emirates επιβεβαίωσε ότι επιβάτες της πτήσης παρουσίασαν σημάδια ασθένειας, εντούτοις «κατέβασε» τον αριθμό των επιβατών στους 10.

Statement: Emirates can confirm that about 10 passengers on #EK203 from Dubai to New York were taken ill. On arrival, as a precaution, they were attended to by local health authorities. All others will disembark shortly. The safety & care of our customers is our first priority.