Ο τρόμος επέστρεψε στη Λιβύη: Δεκάδες ένοπλοι εξαπέλυσαν επίθεση στην καρδιά της Τρίπολης (Pics+Vid)

Αυτή ήταν η πρώτη επίθεση αυτού του είδους με στόχο τα διευθυντικά στελέχη της NOC. Δύο από τους ενόπλους σκοτώθηκαν επίσης, ενώ 10 υπάλληλοι τραυματίστηκαν.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας ανέφεραν ότι έχουν ανακτήσει τον έλεγχο του κτιρίου, στο κέντρο της πόλης.

Η επίθεση αυτή σημειώθηκε λίγες ημέρες αφότου επιτεύχθηκε μια εύθραυστη εκεχειρία για τον τερματισμό των συγκρούσεων μεταξύ αντίπαλων ενόπλων οργανώσεων στην Τρίπολη. Διάφορες ένοπλες ομάδες συχνά αποκλείουν ή εξαπολύουν επιθέσεις σε πετρελαιοπηγές, ζητώντας να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, όμως η έδρα της NOC ουδέποτε είχε στοχοποιηθεί μέχρι τώρα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η NOC παρέχει το μεγαλύτερο μέρος των κρατικών εσόδων για τη Λιβύη και, μαζί με την Κεντρική Τράπεζα, που εδρεύει επίσης στην Τρίπολη, είναι μια από τις ελάχιστες κρατικές υπηρεσίες που εξακολουθεί να λειτουργεί εν μέσω του χάους στη χώρα.

