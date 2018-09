Συναγερμός στη Νέα Υόρκη: Μεγάλη φωτιά σε πάρκινγκ εμπορικού κέντρου (vids)

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης το πρωί (τοπική ώρα) της Δευτέρας (17/09), μετά από αναφορές για μεγάλη πυρκαγιά στο πάρκινγκ του εμπορικού κέντρου King's Plaza.

Μαύρος κάλυψε την πόλη και ήταν ορατός από μεγάλη απόσταση.

Έκατοντάδες αυτοκίνητα τυλίχθηκαν στις φλόγες και το εμπορικό κέντρο εκκενώθηκε, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους ενώ 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Οι Αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για όσα άτομα πάσχουν από αναπνευστικά προβλήματα ή καρδιακές παθήσεις να αποφύγουν την περιοχή.

BREAKING: Fire at Kings Plaza shopping center is now a 6 alarm. Multiple marine units have been requested to try and fight the blaze from the water. pic.twitter.com/Kl5esS3B6m