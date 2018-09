Συναγερμός στο Λονδίνο: Μεγάλη φωτιά σε κέντρο αναψυχής

Σύμφωνα με το ΒΒC, στο σημείο έχουν σπεύσει 12 πυροσβεστικά οχήματα και 80 πυροσβέστες.

Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Λονδίνου δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή παραμένει άγνωστο εάν υπάρχουν τραυματίες από το περιστατικό.

Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει τον ουρανό πάνω από το κέντρο αναψυχής, οι οποίοι είναι ορατοί από χιλιόμετρα μακριά.

Firefighters are working hard at the scene of the leisure centre fire in #Highbury Around 100 people left the building before the Brigade arrived. There are no reports of any injuries at this stage https://t.co/2UqsFrRPVd © @m1chaelfoulkes pic.twitter.com/qigz0whtAT