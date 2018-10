Θρήνος στην Ινδονησία: Πάνω από 1.500 οι νεκροί - Σβήνουν οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων

Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τον σεισμό και το τσουνάμι που έπληξαν το δυτικό τμήμα της νήσου Σουλαουέσι στην Ινδονησία την περασμένη Παρασκευή, σύμφωνα με την ινδονησιακή υπηρεσία που διαχειρίζεται τα συνεργεία διάσωσης, την ώρα που ο απολογισμός των νεκρών έχει ήδη ξεπεράσει τους 1.500.

«Υπολογίζουμε ότι περισσότερα από 1.000 σπίτια έχουν καταπλακωθεί από τη λάσπη, επομένως υπάρχουν ακόμη ίσως περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι που αγνοούνται μολονότι υπάρχει πιθανότητα ορισμένοι να έχουν καταφέρει να βγουν» από τα ερείπια των σπιτιών τους στην συνοικία Μπαλαρόα, στην πόλη Παλού, δήλωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής Γιουσούφ Λατίφ στο AFP.

Η πόλη Παλού, στην οποία ζουν 350.000 άνθρωποι, στην δυτική ακτή του Σουλαουέσι καταστράφηκε από τον σεισμό των 7,5 βαθμών του οποίου ακολούθησε καταστροφικό τσουνάμι. Πολλά κτήρια και σπίτια σε αυτήν την περιοχή μετατράπηκαν σε σωρούς από ερείπια.

Έπειτα από μέρες αναμονής, η διεθνής βοήθεια άρχισε να φτάνει με πολύ αργούς ρυθμούς στη ζώνη αυτή στην οποία σχεδόν 200.000 άνθρωποι χρειάζονται επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια. Οι δίοδοι πρόσβασης και το αεροδρόμιο έχουν υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές και καθυστερούν την παροχή της βοήθειας.

Οι επιζώντες λεηλάτησαν καταστήματα για να εξασφαλίσουν τα προς το ζην. Μετά την ανοχή που είχε δείξει αρχικά, η αστυνομία συλλαμβάνει πλέον αυτούς που λεηλατούν και προειδοποίησε ότι θα πυροβολεί όποιον συλλαμβάνεται να κλέβει.

.@JamesAALongman is on the ground in Indonesia, where a devastating tsunami sent cars smashing into the pillars of buildings: "Think about the amount of force it takes to do something like that." https://t.co/d8WXlWltCZ pic.twitter.com/f95gAkHAtx