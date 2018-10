«Χειροπέδες» σε Έμιλι Ραταϊκόφσκι και Έιμι Σούμερ σε διαδήλωση κατά του Κάβανο στο Καπιτώλιο (vids)

Οι διαδηλώτριες ήλπιζαν να πείσουν τους Ρεπουμπλικάνους, που έχουν την πλειοψηφία στη Γερουσία και κάποιοι εξ αυτών έχουν εκφράσει αμφιβολίες για τον διορισμό του Κάβανο, να ψηφίσουν «όχι» στην ψηφοφορία του Σαββάτου.

Πολλές χιλιάδες διαδηλώτριες μεταξύ των οποίων η ηθοποιός Έιμι Σούμερ και το μοντέλο Έμιλι Ρατακόφσκι, συγκεντρώθηκαν έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο και εισέβαλαν σε ένα κτίριο της Γερουσίας προτού συλληφθούν από τις αρχές.

Today I was arrested protesting the Supreme Court nomination of Brett Kavanaugh, a man who has been accused by multiple women of sexual assault. Men who hurt women can no longer be placed in positions of power. pic.twitter.com/nnwq1O4qk3