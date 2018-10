Σάλος: Δέχθηκαν σεξουαλική επίθεση από δεκάδες αγόρια και όταν αντέδρασαν εξευτελίστηκαν δημόσια

Η επίθεση σημειώθηκε το Σάββατο έξω από ένα δημόσιο οικοτροφείο στην ανατολική πολιτεία Μπιχάρ, ανέφερε η αστυνομία στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Η Ινδία θεωρείται ως η πλέον επικίνδυνη χώρα για τις γυναίκες εξαιτίας του υψηλού κινδύνου σεξουαλικής βίας, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το Thomson Reuters Foundation με τη συμμετοχή 550 ειδικών και η οποία δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο. Νωρίτερα φέτος στο Μπιχάρ, περισσότερα από 30 κορίτσια δέχθηκαν σεξουαλική επίθεση και βασανίστηκαν σε έναν ξενώνα.

Listen to the cries of one of the 40 victim school girls attacked by goons in Kasturba Girl School, Supaul in Bihar... #Bihar pic.twitter.com/4roOA72HpS