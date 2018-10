ΗΠΑ: Δύο νεκροί και δύο τραυματίες από πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο

Μάρτυρας του μακελειού που γιόρταζε τα γενέθλιά της, είπε ότι την ώρα που πλήρωνε το λογαριασμό ο δράστης πυροβόλησε τον άνδρα της στο στήθος και στη συνέχεια σκότωσε τον γιο της και εξαφανίστηκε.

Αστυνομικοί είπαν ότι δύο άτομα που βρίσκονταν στο χώρο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όμως η κατάσταση της υγείας τους και η σοβαρότητα των τραυμάτων τους δεν είναι ακόμα γνωστά.

Σύμφωνα με το γραφείο του Σερίφη, «οι πυροβολισμοί δεν είναι τυχαίοι».

Ο χώρος αποκλείστηκε και αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, σύμφωνα με το nbc-2.

