Άστραψε και… βρόντηξε για τον πάστορα ο Τραμπ: Καμία συμφωνία με τον Ερντογάν για ομήρους!

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «ευχαρίστησε» πάντως τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, «για τη βοήθειά του» στην υπόθεση του Αμερικανού πάστορα Άντριου Μπράνσον, προβλέποντας ότι οι σχέσεις της Ουάσινγκτον με την Άγκυρα στο εξής θα είναι «καλές, ώς και άριστες».

Ο πάστορας, ο οποίος βρίσκεται καθ' οδόν για την Ουάσινγκτον, θα συναντηθεί με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο στις 21.30 απόψε (ώρα Ελλάδας).

«Θα είναι υπέροχο να τον δω και να τον συναντήσω», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Twitter.

«Είναι ένας θαυμάσιος χριστιανός που έζησε μια τόσο δύσκολη εμπειρία», πρόσθεσε, ενώ διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία για άρση των κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας, σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση του πάστορα.

There was NO DEAL made with Turkey for the release and return of Pastor Andrew Brunson. I don’t make deals for hostages. There was, however, great appreciation on behalf of the United States, which will lead to good, perhaps great, relations between the United States & Turkey!

Pastor Andrew Brunson, released by Turkey, will be with me in the Oval Office at 2:30 P.M. (this afternoon). It will be wonderful to see and meet him. He is a great Christian who has been through such a tough experience. I would like to thank President @RT_Erdogan for his help!