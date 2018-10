Γαλλία: Έξι νεκροί από τις φονικές πλημμύρες - Κλειστά σχολεία, δεκάδες εγκλωβισμένοι

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες στην περιοχή Οντ της νοτιοδυτικής Γαλλίας έπειτα από την σφοδρή νεροποντή στη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε σήμερα η νομαρχία της Οντ.

Σωστικά ελικόπτερα περιμένουν να βελτιωθεί ο καιρός προτού ξεκινήσουν τις επιχειρήσεις διάσωσης, όπως δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο BFM ο νομάρχης της Οντ, ο Αλαίν Τιριόν.

«Υπάρχουν κάτοικοι εγκλωβισμένοι στις στέγες των σπιτιών τους. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αεροσκάφη για να τους απομακρύνουμε επειδή δεν μπορούμε να τους προσεγγίσουμε με βάρκες δεδομένης της ορμής του νερού. Είναι υπερβολικά επικίνδυνο», είπε.

Μεταξύ των περιοχών που επλήγησαν περισσότερο είναι τα χωριά Κονκ-σιρ-Ορμπιέλ και Βιλαρντονέλ, όπου τα νερά από τις πλημμύρες έφθασαν μέχρι τα παράθυρα του πρώτου ορόφου ορισμένων σπιτιών.

Οι πλημμύρες σημειώθηκαν ξαφνικά, χωρίς προειδοποίηση. Τουλάχιστον ένα θύμα παρασύρθηκε από τα νερά ενώ κοιμόταν, είπε ο Τιριόν.

Η στάθμη των υδάτων αναμένεται να εξακολουθήσει να ανεβαίνει σήμερα στις πληγείσες περιοχές. Τα σχολεία στην Οντ παρέμειναν κλειστά και οι κάτοικοι της περιοχής κλήθηκαν να μην βγουν από τα σπίτια τους.

Οι καταρρακτώδες βροχές είναι συνηθισμένο φαινόμενο στη Γαλλία αυτή την εποχή, αλλά οι μετεωρολόγοι εξηγούν ότι τα εξαιρετικά θερμά ύδατα κατά μήκος της μεσογειακής ακτής, στη νότια Γαλλία, πιθανόν να ενισχύουν την ένταση των βροχοπτώσεων, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μέχρι στιγμής η χρονιά αυτή αποδεικνύεται η θερμότερη μετά το 1900, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

French government official says floods have killed five people in southwest France pic.twitter.com/XCuaYPoG0h