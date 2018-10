Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκαλύπτει: Ξέρω πιθανόν τι συνέβη στο «θρίλερ» της εξαφάνισης Κασόγκι (Vid)

«Ο βασιλιάς (της Σαουδικής Αραβίας) αρνείται κατηγορηματικά ότι γνωρίζει για τι ακριβώς πρόκειται (…). Δεν θέλω να κάνω εικασίες εκ μέρους του όμως μου φαίνεται, ίσως, πως θα μπορούσε να είναι ενέργεια ανεξέλεγκτων στοιχείων. Ποιος ξέρει;» συμπλήρωσε ο Τραμπ από τους κήπους του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Trump today on Khashoggi’s disappearance — “It sounded to me like maybe these could have been rogue killers. Who knows?”



It also could be somebody sitting on their bed that weighs 400 pounds.pic.twitter.com/iz9M586pDa