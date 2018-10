Γερμανία: Συγκλονιστικές λεπτομέρειες και «άρωμα» τρομοκρατίας στην ομηρία στον σιδηροδρομικό σταθμό

«Η έρευνα κινείται προς πάσα κατεύθυνση. Δεν αποκλείουμε ούτε το σενάριο μιας τρομοκρατικής επίθεσης» διαβεβαίωσε μια αξιωματικός της αστυνομίας της Κολωνίας, η Μίριαμ Μπράουνς, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τύπου.

«Ενδέχεται να επρόκειτο για μια απόπειρα επίθεσης την οποία αποτρέψαμε» διευκρίνισε ο επικεφαλής της αστυνομίας της Κολωνίας Κλάους Στέφεν Μπέκερ, αναφέροντας το ενδεχομένο ισλαμιστικής τρομοκρατίας.





Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας επικαλέστηκε την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος κατά τη διάρκεια της ομηρίας στο φαρμακείο του σιδηροδρομικού σταθμού. Σε δελτίο ταυτότητας που βρέθηκε στο σημείο αναφερόταν ότι πρόκειται για ένα πρόσωπο που γεννήθηκε στη Συρία το 1963. Είχε άδεια παραμονής στη Γερμανία έως τα μέσα του 2021.





Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι. Αρχικά ο άνδρας πέταξε μια βόμβα μολότοφ σε ένα ταχυφαγείο που βρίσκεται σε εμπορικό κέντρο εντός του σιδηροδρομικού σταθμού της Κολωνίας, ενός εκ των πλέον πολυσύχναστων στη χώρα με 280.000 επιβάτες σε καθημερινή βάση.

Εκεί τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι, μεταξύ αυτών μια 14χρονη που υπέστη εγκαύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Κατόπιν, ο δράστης μπήκε σε ένα φαρμακείο εντός του σταθμού και πήρε όμηρο μια γυναίκα.

Είχε μαζί του υγρό προσάναμμα και πολλά γκαζάκια υγραερίου, τα οποία εφάρμοσε πάνω στην όμηρο. Είχε επίσης μαζί του ένα όπλο, το οποίο η αστυνομία πρέπει να αποσαφηνίσει εάν ήταν ψεύτικο ή όχι.



Αφού εκκένωσαν τον σιδηροδρομικό σταθμό και εντόπισαν τον άνδρα, οι ειδικές δυνάμεις της γερμανικής αστυνομίας αποφάσισαν να επέμβουν το απόγευμα. Ο δράστης «τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της επιχείρησης» από τα πυρά των δυνάμεων επιβολής του νόμου. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο και χειρουργήθηκε το βράδυ.







Η αστυνομία αποφάσισε την έφοδο καθώς εκείνος απειλούσε ότι θα βάλει φωτιά στο φαρμακείο. Επιχείρησε επίσης να βάλει φωτιά στα ρούχα της ομήρου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Ο άνδρας δεν ήταν γνωστός στις αρχές ως ισλαμιστής, όμως, σύμφωνα με την αστυνομία, υπήρχαν «ενδείξεις» ότι ενδέχετο να συνδεόταν με ισλαμιστές.