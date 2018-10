Το Ριάντ απαντά στη διεθνή κατακραυγή για Κασόγκι: Τεράστιο λάθος, δεν γνωρίζουμε πού είναι το πτώμα

Ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας Άντελ Αλ-Τζουμπέιρ δήλωσε σήμερα ότι ο θάνατος του Τζαμάλ Κασόγκι μέσα στο προξενείο του βασιλείου στην Κωνσταντινούπολη ήταν «τεράστιο και σοβαρό λάθος», υποσχέθηκε στην οικογένεια του δημοσιογράφου ότι οι υπεύθυνοι θα τιμωρηθούν και τόνισε ότι «δεν γνωρίζει πού βρίσκεται το πτώμα του».

«Αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος. Είναι μια φρικτή τραγωδία. Εκφράζουμε τα συλλυπητήρια μας στην οικογένειά του. Νιώθουμε τον πόνο της», δήλωσε ο Αλ-Τζουμπέιρ σε συνέντευξη που παραχώρησε από το Ριάντ στο αμερικανικό δίκτυο Fox News. «Δυστυχώς, έγινε ένα τεράστιο και σοβαρό λάθος και διαβεβαιώνω την οικογένειά του ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν γι αυτό».

Ο επικεφαλής της σαουδαραβικής διπλωματίας δήλωσε ότι το Ριάντ «δεν γνωρίζει πού βρίσκεται το πτώμα» του δημοσιογράφου.

Η σχέση μεταξύ της Ουάσινγκτον και του Ριάντ «θα ξεπεράσει» την υπόθεση αυτή, εκτίμησε επίσης ο Αλ-Τζουμπέιρ, τονίζοντας ότι ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν «δεν είχε ενημερωθεί» για την επιχείρηση, η οποία έγινε χωρίς την άδεια των Αρχών.

Ο βασιλιάς Σαλμάν, πρόσθεσε ο Αλ-Τζουμπέιρ, «είναι αποφασισμένος οι υπεύθυνοι» για το θάνατο του δημοσιογράφου «να λογοδοτήσουν», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αφού χαρακτήρισε αρχικά «αξιόπιστη» την εκδοχή της Σαουδικής Αραβίας για το θάνατο του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι, τώρα κάνει λόγο για «ψέματα» του Ριάντ.

«Υπήρξε προφανώς απάτη και ψέματα», δήλωσε το βράδυ του Σαββάτου (ώρα ΗΠΑ) σε μια συνέντευξη στην Washington Post, με την οποία συνεργαζόταν ο Κασόγκι, ο οποίος αυτοεξορίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2017 αφού έπεσε σε δυσμένεια από την εξουσία στη Σαουδική Αραβία.

«Οι ιστορίες τους πάνε σε όλες τις κατευθύνσεις», προσέθεσε ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

Την ώρα που βρίσκεται αντιμέτωπος με μια αυξανόμενη πίεση στις Ηνωμένες Πολιτείες για δράση εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, τον επονομαζόμενο MBS, «ένα ισχυρό άτομο», που «αγαπά πραγματικά τη χώρα του», όπως είπε.

«Κανένας δεν μου έχει πει ότι ήταν υπεύθυνος. Κανένας δεν μου έχει πει ότι δεν ήταν υπεύθυνος. Δεν έχουμε φθάσει σε αυτό το σημείο», είπε ο δισεκατομμυριούχος Ρεπουμπλικανός, ο οποίος αναφέρθηκε στο «ενδεχόμενο» ο MBS να έλαβε εκ των υστέρων γνώση των γεγονότων.

«Θα ήθελα (ο MBS) να μην είναι υπεύθυνος. Νομίζω πως είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος για εμάς. Κυρίως με το Ιράν που διεξάγει τόσο καταστροφικές δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο, είναι ένα καλό αντίβαρο», εξομολογήθηκε ακόμη στην Washington Post, σημειώνοντας πολλές φορές στη διάρκεια της συνέντευξης τη σημασία των οικονομικών σχέσεων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σαουδική Αραβία.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε σήμερα ότι «θα κάνει όλες τις απαραίτητες δηλώσεις» σχετικά με τη δολοφονία του Σαουδάραβα δημοσιογράφου την ερχόμενη Τρίτη, σε συνάντηση με μέλη του κυβερνώντος κόμματός του AK στο κοινοβούλιο.

«Θα μιλήσω σχετικά με αυτό το θέμα την Τρίτη στη συνάντηση της ομάδας του κομμάτος», δήλωσε ο Ερντογάν σε ομιλία του την Κυριακή στην Κωνσταντινούπολη, μια μέρα αφού η Σαουδική Αραβία παραδέχθηκε ότι ο Κασόγκι έχασε τη ζωή του μέσα στο προξενείο της στην Κωνσταντινούπολη στις 2 Οκτωβρίου.