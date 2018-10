Απίστευτο! Τυφώνας «έσβησε από τον χάρτη» νησί στη Χαβάη (pics+vid)

Το μικρό νησί καλύπτεται πλέον από τη θάλασσα, μετά το πέρασμα του τυφώνα, τον οποίον επιστήμονες χαρακτήρισαν ως έναν από τους πιο ισχυρούς στην ιστορία του Ειρηνικού ωκεανού.

Το νησί σβήστηκε στην κυριολεξία από τον χάρτη, ενώ ερευνητές που ήταν στο σημείο και μελετούσαν τις φώκιες, εγκατέλειψαν πριν χτυπήσει ο τυφώνας και έτσι δεν είχαν την ευκαιρία να δουν και να καταγράψουν το φαινόμενο.

Η απώλεια του East Island, του δεύτερου μεγαλύτερου νησιού των βορειοδυτικών νησιών της Χαβάης, έφερε μεγάλο πλήγμα στις θαλάσσιες χελώνες και στις φώκιες της περιοχής.

Με πληροφορίες από: RT

